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Столинский РОЧС проводит мониторинги различных объектов района

29.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС проводит мониторинги различных объектов районаРаботниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены мониторинги различных объектов Столинского района, а именно: ГУДО «Столинский ясли-сад №2», ГУДО «Столинский ясли-сад №3, спиртоводочный завод КУПП «Маньковичи».

При проведении мониторинга ГУДО «Столинский ясли-сад №2», (заведующая Ярошевич И.Н.) был выявлен ряд нарушений:

— члены добровольной пожарной дружины и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не обеспечены фильтрующими самоспасателями;

— двери, расположенные на путях эвакуации не обеспечивают свободное открывание замков изнутри без ключа.

При проведении мониторинга ГУДО «Столинский ясли-сад №3», (заведующая Шелест Валентина Павловна) выявлены следующие нарушения:

— члены добровольной пожарной дружины и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре не обеспечены фильтрующими самоспасателями;

— двери, расположенные на путях эвакуации не обеспечивают свободное открывание замков изнутри без ключа;

— отсутствуют планы эвакуации из здания ясли-сада (находятся на стадии переработки);

— двери, ведущие в лестничные клетки не в полном объёме оборудованы устройствами для самозакрывания;

— в подвале складируются предметы мебели и других пожароопасных материалов, помещения подвала эксплуатируются не по своему функциональному назначению;

— не обеспечивается передача сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.

Заведующая ГУДО «Столинский ясли-сад №3» Шелест В.П. привлечена к административной ответственности.

При проведении мониторинга производственного объекта «Спиртоводочный завод КУПП «Маньковичи», (директор Микулич Алексей Васильевич) выявлены следующие нарушения:

— двери эвакуационных выходов из разливочного цеха оборудовать замками обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  

— не обеспечена переработка планов эвакуации по форме определённой Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— пожарный кран в котельной находится в неработоспособном состоянии (невозможно присоединить пожарный рукав к пожарному крану);

— не организована переработка общеобъектовой инструкции  по пожарной безопасности в соответствии с требованиями определёнными Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, а так же обучение работников мерам пожарной безопасности.

Руководителю вручены рекомендации.

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведены мониторинги...
 
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