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От чего зависит сумма коммунальных платежей?

29.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Об этом мы поговорили с начальником группы по расчётно-паспортному обслуживанию г. Верхнедвинска от Витебского областного расчётно-справочного центра О.Н. Быковой.

От чего зависит сумма коммунальных платежей?

Контролёр по учёту и реализации теплоэнергии
ГРУПП ЖКХ В. Я. Матеюк снимает показания.

— В соответствии с решением правительства каждый год тарифы на коммунальные услуги будут повышаться не более чем на 5 у.е. В конечном итоге такой подход позволит выйти на стопроцентную оплату стоимости услуг. Сейчас население возмещает 76,3 % от реальной их цены. При этом отдельным категориям граждан предоставляется ещё и безналичная жилищная субсидия, расчёт которой осуществляется на основе выявительного и заявительного принципов. Иначе говоря – это размер положительной разницы между суммой стоимости ЖКУ и электроэнергии, рассчитанных по нормам потребления, и суммой, составляющей 15 % от среднего дохода на селе и 20 % — в городе.
С января 2019 года тарифы повысились таким образом: капитальный ремонт — на 5%, водоснабжение на 3,5% , водоотведение – на 3,1%. А вот тариф на вывоз твёрдых бытовых отходов немного уменьшился и стал для проживающих в благоустроенном жилье (на одного человека) – 0,93 руб. в частном секторе – 1,55 руб.
Практически везде установлены общедомовые приборы учёта, где фиксируется, сколько потрачено Гкал на теплоснабжение, подогрев воды, сколько израсходовано горячей воды жильцами данного дома. Исключение составляют некоторые блокированные и одноквартирные, где расчёт производится по плановому нормативу, утверждённому районным исполнительным комитетом, и применяется в отопительный период с октября по апрель включительно.
Ежемесячно контролёрами снимаются показания и в соответствии с ними начисляется плата за отопление и подогрев воды. Причём данные эти отличаются в зависимости от технических характеристик дома: года постройки, температурного режима, теплоизоляции, даже «розы ветров», относительно которой стоит дом. Например, в микрорайоне «идеальный» дом по ул. Кобзуна,5, где приборы показывают на 30 – 40 % ниже показаний, чем в остальных домах города. Связано это с тем, что дом небольшой и у него самая большая толщина стен, значит, он тёплый, и на обогрев требуется меньше теплоэнергии.
С августа прошлого года произошли изменения в оплате за воду. Сейчас потребитель оплачивает по показаниям за предыдущий месяц, которые необходимо снимать на 1 число.
Оплачивать жилищно-ком-мунальные услуги требуется до 25 числа, далее за каждый день просрочки насчитывается пеня в размере 0,3 % от неуплаченной суммы. Чтобы избежать лишних трат, лучше снимать показания счётчиков вовремя и рассчитываться в установленный срок.
Существует большая проблема с должниками за коммунальные услуги. На данный момент в ГРУПП ЖКХ насчитывается 589 лицевых счетов, задолженность по которым составляет 49,7 тыс. рублей. Есть злостные неплательщики, которые не оплачивают ЖКУ более трёх лет, — это 16 лицевых счетов с задолженностью 5,85 тыс. рублей. От года до трёх задолжали за коммунальные услуги 50 квартиросъёмщиков на сумму 22,53 тыс. рублей.
Сотрудниками ЖКХ принимаются меры по взиманию долгов: неплательщикам звонят, оформляют исполнительные надписи, предупреждают об отключении коммунальных услуг, к самым неблагонадёжным принимают меры по выселению. Как правило, это люди, ведущие асоциальный образ жизни или находящиеся в местах лишения свободы.
Но не всегда в несвоевременной оплате виноваты сами жильцы. Бывают проблемы с выплатой зарплаты, особенно в сельской местности, где ещё и почтовые отделения работают по графику или неполный рабочий день. Всё больше пользователей выбирают способ оплаты через интернет-банкинг или мобильный банкинг. В этом случае следует также быть внимательными и лишний раз перепроверить, прошёл ли платёж, не был ли прерван сеанс.
При изменении обстоятельств: продаже дома, квартиры, — следует расторгнуть договор об оказании коммунальных услуг. Иначе из-за своей нерадивости придется платить рублём.
Если ребёнок учится в ВУЗе или ССУЗе, родителям необходимо написать заявление установленного образца в группу по расчётно-паспортному обслуживанию г. Верхнедвинска и дважды в год предоставлять справки с места учёбы и о регистрации в общежитии. Только в таком случае оплата за услуги ЖКХ по месту постоянного проживания будет снята.
Наиболее распространённая жилищно-коммунальная услуга – вывоз мусора. Она требует от коммунальщиков немалых сил и расходов. Повсеместно установлены контейнеры для твёрдых бытовых отходов, откуда мусор периодически удаляется на полигоны. Те, в свою очередь, также требуют надлежащего обслуживания. Но договора за пользование контейнерами и вывоз мусора заключили далеко не все жильцы. Доходит до абсурда: предлагаем хозяину заключить договор, а он говорит, что у него нет мусора. Мол, сам вывожу. Спрашивается, куда? К тем же контейнерам, которые установлены для пользователей, заключивших договора!
Своевременная оплата жи-лищно-коммунальных услуг, правильное и своевременное снятие показаний счётчиков помогут сохранить ваши деньги и сберечь доход семьи.

Основные жилищно-коммунальные услуги
Техническое обслуживание за 1 м.кв. – 0.1187 рубля.
Капитальный ремонт за 1 м.кв. – 0.1001.
Холодное водоснабжение за 1 м.куб. – 0.8338.
Водоотведение за 1 м.куб. – 0.6383.
Теплоснабжение Гкал – 16.9259.
Электроэнергия 1 кВт – 0.1746.
Лариса ЗАЙЦЕВА.

 
 
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