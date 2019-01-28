Проведен очередной мониторинг

Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского РОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка №1» г. Костюковичи», заведующей которого является Осмоловская С.Н.
При проведении мониторинга нарушений не выявлено.
Инспекция надзора и профилактики
Костюковичского РОЧС.
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского РОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка №1» г....