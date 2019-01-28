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Проведен очередной мониторинг

29.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского РОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка №1» г. Костюковичи», заведующей которого является Осмоловская С.Н.

При проведении  мониторинга нарушений не выявлено.

 

Инспекция надзора и профилактики

Костюковичского РОЧС.

 

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского РОЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка №1» г....
 
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