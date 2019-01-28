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В Минске обкатывают новый электробус
29.01.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
«Белкоммунмаш» выпустил новую модель электробуса — Е321. Сейчас его обкатывают в Минске.
Новый электробус односекционный, очень похож на
Недавно «Белкоммунмаш» выпустил модель Е433 Vitovt Max Electro в обновленном дизайне и
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«Белкоммунмаш» выпустил новую модель электробуса - Е321.
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