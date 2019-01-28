В Минске обкатывают новый электробус

«Белкоммунмаш» выпустил новую модель электробуса — Е321. Сейчас его обкатывают в Минске.





Новый электробус односекционный, очень похож на троллейбус модели 321 .

Напомним , «Белкоммунмаш» поставит в столицу 60 новых электробусов. Из них 28 — Е433 Vitovt Max Electro (сочлененные) и 32 — Е321 (короткие).









Недавно «Белкоммунмаш» выпустил модель Е433 Vitovt Max Electro в обновленном дизайне и обкатал его в Минске.

Как рассказывал директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов, один электробус стоит около 475 тысяч долларов. Выходит, что за 60 штук город заплатит около 28,5 млн долларов.