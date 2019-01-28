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В Минске обкатывают новый электробус

29.01.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белкоммунмаш» выпустил новую модель электробуса — Е321. Сейчас его обкатывают в Минске.


Новый электробус односекционный, очень похож на троллейбус модели 321.

Напомним, «Белкоммунмаш» поставит в столицу 60 новых электробусов. Из них 28 — Е433 Vitovt Max Electro (сочлененные) и 32 — Е321 (короткие).



Недавно «Белкоммунмаш» выпустил модель Е433 Vitovt Max Electro в обновленном дизайне и обкатал его в Минске.

Как рассказывал директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов, один электробус стоит около 475 тысяч долларов. Выходит, что за 60 штук город заплатит около 28,5 млн долларов.

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Теги: Минск
 
 
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«Белкоммунмаш» выпустил новую модель электробуса - Е321.
 
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