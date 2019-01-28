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Драка с битой и бензопилой около столичного кафе: минчанин отправится в колонию на пять лет

29.01.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд поставил точку в деле о массовой драке у кафе «Маяк» в Минске. Напомним, в ноябре там произошел конфликт между двумя компаниями, в ход пошла бита и даже бензопила — для устрашения. В итоге один участник осужден на реальный срок в колонии, сообщает пресс-служба суда Ленинского района.

6 октября у кафе на улице Маяковского случилась потасовка между компанией парней (отмечали мальчишник) и мужчинами постарше. Все — жители микрорайона Серебрянка.

Некоторые из них вызвали «на подмогу» близких. Так, отец одного из парней приехал с битой и избил оппонентов, пока те пытались отпугнуть соперников заведенной бензопилой (была в багажнике, так как владелец работает в строительстве, но без цепи — прим. TUT.BY).

На мужчину с битой, слесаря по профессии, завели уголовное дело. По материалам дела, он угрожал двум мужчинам, а третьему нанес удары битой по голове, еще руками и ногами, а к тому же хватал за цепь на шее и сдавливал.

Минчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу.

 
Теги: Минск
 
 
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