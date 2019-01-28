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Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля увеличится до Br216,9

29.01.2019 15:40 — Новости Общества | БелТА  
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Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля увеличится до Br216,9

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 февраля 2019 года Br216,9. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 января 2019 года №4, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 1,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (Br214,21).

Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br240,8, пенсионеров - Br166,32, студентов - Br210,42, детей в возрасте до 3 лет - Br140,25, детей от 3 до 6 лет - Br192,22, детей от 6 до 18 лет - Br235,85.

Как пояснили специалисты, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельного веса в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 февраля 2019 года Br216,9. Такое...
 
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