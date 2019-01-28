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В Столбцах для пострадавшей от бешеного волка вызвали пластического хирурга
29.01.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Четверо пострадавших от укусов волка продолжают лечение в Столбцовской центральной районной больнице,
— В реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии сейчас находится 52-летняя женщина, жительница деревни Слобода. У нее укушенные раны лица, шеи и кистей рук. Приняты все необходимые меры для лечения пострадавшей, и ее жизни сейчас ничто не угрожает. К женщине пригласили даже пластического хирурга. Пока только для консультации, — рассказала МЛЫН.BY заместитель председателя Столбцовского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Жанна Лысая.
По словам Жанны Лысой, сообщает издание, в хирургическом отделении больницы проходит лечение также 33-летний житель Слободы, который вечером 26 января вместе с женщиной шел с электрички. У него раны левого предплечья, состояние средней степени тяжести.
В том же хирургическом отделении находятся 22-летний парень и 18-летняя девушка, которых волк покусал на улице 17 Сентября.
— Парень молодец. Он отбил девушку у волка, — рассказывает Жанна Лысая. — Девушка с рваными ранами лица находится в тяжелом состоянии. У парня — раны кисти рук и состояние средней степени тяжести.
Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений
Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя: на улице 17-го Сентября волк стал бросаться на его автомобиль. Животное застрелили.
В Столбцовской районной ветстанции TUT.BY рассказали, что волк, покусавший людей в городе,
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Четверо пострадавших от укусов волка продолжают лечение в Столбцовской центральной районной больнице, сообщает mlyn.by. Врачи рассказали о состоянии пациентов.
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