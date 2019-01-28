В Столбцах для пострадавшей от бешеного волка вызвали пластического хирурга

Четверо пострадавших от укусов волка продолжают лечение в Столбцовской центральной районной больнице, сообщает mlyn.by . Врачи рассказали о состоянии пациентов.

— В реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии сейчас находится 52-летняя женщина, жительница деревни Слобода. У нее укушенные раны лица, шеи и кистей рук. Приняты все необходимые меры для лечения пострадавшей, и ее жизни сейчас ничто не угрожает. К женщине пригласили даже пластического хирурга. Пока только для консультации, — рассказала МЛЫН.BY заместитель председателя Столбцовского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Жанна Лысая.

По словам Жанны Лысой, сообщает издание, в хирургическом отделении больницы проходит лечение также 33-летний житель Слободы, который вечером 26 января вместе с женщиной шел с электрички. У него раны левого предплечья, состояние средней степени тяжести.

В том же хирургическом отделении находятся 22-летний парень и 18-летняя девушка, которых волк покусал на улице 17 Сентября.

— Парень молодец. Он отбил девушку у волка, — рассказывает Жанна Лысая. — Девушка с рваными ранами лица находится в тяжелом состоянии. У парня — раны кисти рук и состояние средней степени тяжести.

Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке . В районную больницу обратились четыре человека: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.

Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя: на улице 17-го Сентября волк стал бросаться на его автомобиль. Животное застрелили.

В Столбцовской районной ветстанции TUT.BY рассказали, что волк, покусавший людей в городе, был бешеным . В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на два месяца. Именно в этих местах зафиксировали контакт с животным. В Столбцах волка обнаружили на окраине города.