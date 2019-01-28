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Индекс восприятия коррупции: Беларусь в середине списка
29.01.2019 15:59 — Новости Общества | БДГ
Международное движение по противодействию коррупции
Беларусь в рейтинге восприятия коррупции набрала 44 балла, как и годом ранее, и делит свою позицию в рейтинге с Ямайкой и Соломоновыми островами. Ближайшие соседи нашей страны занимают следующие места: Литва - 38, Польша - 36, Латвия - 41, Украина - 120, РФ - 138.
Лидерами рейтинга стали Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария и Норвегия.
Напомним, что в минувшем году в индексе восприятия коррупции Беларусь
Отметим также, что
Справка БДГ
Индекс восприятия коррупции составляется на основе анализа, проведенного международными организациями – Всемирным банком, Freedom House, фондом Bertelsmann и другими. При этом учитываются такие показатели как уровень жизни граждан, свобода слова, возможность и сложность ведения бизнеса, условия для инвестиций и другое.
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Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовало очередной рейтинг стран. Беларусь по итогам 2018 года заняла 70 место.
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