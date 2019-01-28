Индекс восприятия коррупции: Беларусь в середине списка

Международное движение по противодействию коррупции Transparency International опубликовало очередной рейтинг стран. Беларусь по итогам 2018 года заняла 70 место.

Беларусь в рейтинге восприятия коррупции набрала 44 балла, как и годом ранее, и делит свою позицию в рейтинге с Ямайкой и Соломоновыми островами. Ближайшие соседи нашей страны занимают следующие места: Литва - 38, Польша - 36, Латвия - 41, Украина - 120, РФ - 138.

Лидерами рейтинга стали Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария и Норвегия.

Напомним, что в минувшем году в индексе восприятия коррупции Беларусь поднялась сразу на 11 позиций, ей присвоено 44 балла и 68-е место.

Отметим также, что согласно данным опроса института социологии Национальной Академии наук Беларуси об эффективности работы милиции в вопросах противодействия коррупции, порядка 40% опрошенных считают уровень эффективности борьбы с коррупцией высоким, при этом 33,8% людей уверены в достаточности мер, принимаемых милицией в решении этой проблемы. Также 41,5% респондентов затруднились оценить эффективность противодействия коррупции.

Справка БДГ

Индекс восприятия коррупции составляется на основе анализа, проведенного международными организациями – Всемирным банком, Freedom House, фондом Bertelsmann и другими. При этом учитываются такие показатели как уровень жизни граждан, свобода слова, возможность и сложность ведения бизнеса, условия для инвестиций и другое.