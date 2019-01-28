Депутат Национального собрания рассказал избирателям о работе в Парламенте

Начало нового года – лучшее время для подведения итогов и обозначения планов на будущее. О достижениях и перспективах корреспондент “Дзвінскай праўды” беседует с членом Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Национального собрания Республики Беларусь Андреем Юницыным, депутатом от Полоцкого сельского избирательного округа №28.

– Андрей Юрьевич, какими заботами и делами был наполнен минувший парламентский год?

Деятельность депутатского корпуса в 2018 году была нацелена на реализацию установок Главы государства, адресованных депутатам в Послании белорусскому народу и Парламенту, а также документов, определяющих стратегию социально-экономического развития страны в текущем пятилетии. С учетом этих требований на сессии был принят ряд системных законодательных мер по развитию финансово-кредитной и инвестиционной политики, отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, укреплению национальной безопасности, законности и правопорядка.

Результатом законодательной деятельности стало принятие 91 законопроекта, ратификация более 80 международных договоров и соглашений, приняты к сведению 3 Декрета, одобрена Программа деятельности обновленного Правительства на 2016-2020 годы. Особое внимание уделялось разработке корректив Банковского, Трудового, Жилищного и Налогового Кодексов (последние 2 приняты в новой редакции), принятию пакета документов по формированию бюджета на 2019 год.

Внесены поправки в Законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о питьевом водоснабжении, о трансплантации органов и тканей человека, об электронном документе и цифровой подписи, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о почтовой связи, о защите прав потребителей, об аудиторской деятельности, о регистре населения по вопросам усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма и другие. Важным шагом для развития предпринимательства стал проект Закона о декриминализации правонарушений в экономической сфере. Порядка 15 статей исключено из Уголовного Кодекса, в том числе статья 234 (лжепредпринимательство).

Авторство шести законопроектов принадлежит депутатам Палаты представителей. Это инициативы, направленные на совершенствование законодательства в сфере инвестиций, приватизации, экологии и природопользования, а также здравоохранения. В связи с важностью и масштабом задач по привлечению инвестиций, решение которых требует развития инвестиционного законодательства, активной совместной работы парламентариев, Правительства, местных органов управления и самоуправления 4 ноября 2018 года в Палате представителей состоялись парламентские слушания на тему «Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь». По итогам парламентских слушаний на основе выводов и мнений представителей государственных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов подготовлены рекомендации по перспективным направлениям развития и совершенствования законодательного обеспечения экономической деятельности, которые будут использованы в деятельности Парламента и органов государственного управления.

— А какие законопроекты рассматривала ваша Постоянная комиссия, и над какими Законами работали Вы лично?

Постоянной комиссией по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, членом которой являюсь, было внесено на рассмотрение Палаты представителей 7 законопроектов. Наиболее значимые из них: «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», за подготовку которого отвечал я. Основными изменениями, которые предусматривает новая редакция Закона, являются:

возможность использовать электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью, владельцем личного ключа которой является физическое лицо (при отсутствии атрибутных сертификатов), если они дополнительно подписаны электронной цифровой подписью, владельцем личного ключа которой является организация;

закрепление общего требования к хранению электронных копий документов на бумажном носителе;

закрепление за органами архивного дела и делопроизводства полномочия по осуществлению государственного регулирования деятельности по организации работы с электронными документами;

расширение круга лиц, наделенных правом удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе. К их числу предлагается также отнести организации, индивидуальных предпринимателей, создавших электронный документ, форму внешнего представления которого необходимо удостоверить на бумажном носителе, а также организации, получившие электронный документ от иных организаций посредством межведомственных информационных систем.

В целом положения законопроекта направлены на дальнейшее расширение практики использования электронного документооборота в нашей стране.

Также нашей Постоянной комиссией рассматривался Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». В результате принятия законопроекта будет обеспечено комплексное и согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности. Кроме того, будут в большей степени защищены права владельцев автомобильных дорог, в том числе за счет обеспечения правовой определенности, ясности и прозрачности правил и процедур в указанной сфере.

Также в комиссии в настоящее время идет работа над еще одним важным законопроектом — «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О почтовой связи», ответственным за подготовку которого также являюсь я. Законопроектом предусматривается:

введение нормы о необходимости идентификации оператором почтовой связи пользователей услуг почтовой связи, отправляющих или получающих почтовые отправления посредством почтомата;

закрепление нормы по обеспечению национальным оператором почтовой связи доступа к своим почтовым ящикам других операторов почтовой связи на договорной основе;

введение нормы по установке на территории садоводческих товариществ абонентских почтовых шкафов за счет садоводческих товариществ для получения адресатами, постоянно проживающими в садоводческих товариществах, простых отправлений письменной корреспонденции, печатных средств массовой информации и извещений на получение регистрируемых почтовых отправлений.

В целом законопроект позволит привести правовую базу в области почтовой связи в соответствие с новыми условиями социально-экономического развития общества и обеспечит право граждан свободно передавать, получать и распространять информацию, расширит перечень услуг почтовой связи, оказываемых пользователям, и улучшит их обслуживание.

Членами нашей комиссии также были подготовлены следующие законопроекты: «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности», «О внесении дополнений и изменений в Воздушный Кодекс Республики Беларусь», обеспечена подготовка к ратификации трех международных договоров.

– Андрей Юрьевич, как широко в практике работы депутатов Парламента используются выездные заседания, и насколько они эффективны?

– 4 апреля 2018 года состоялось расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи в г. Минске на базе республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» на тему «О проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Помимо депутатов в заседании приняли участие руководители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь и другие заинтересованные лица.

15 мая 2018 года депутаты Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи во главе с председателем Постоянной комиссии А.А. Рыбаком приняли участие в открытии XXV Международной специализированной выставки «TIBO-2018».

12 июля 2018 года Постоянная комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи в рамках выездного заседания посетила ОАО «Минский завод колесных тягачей». Мероприятие было посвящено вопросам диверсификации экспорта промышленной продукции, а также совершенствования правовых условий экономического развития промышленных предприятий Республики Беларусь. В нем также приняли участие руководство и специалисты ОАО «МЗКТ».

Такие встречи позволяют лучше понять проблемы, которые есть у предприятий реального сектора экономики, а также определить пути совершенствования правовых условий экономического развития промышленных предприятий Республики Беларусь.

В ноябре 2018 года в г. Бобруйске в исправительном учреждении «Воспитательная колония № 2» состоялся семинар на тему «Практика применения уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь в отношении несовершеннолетних осужденных, повышение эффективности их ресоциализации и социальной адаптации», в ходе которого депутаты Палаты представителей ознакомились с условиями содержания осужденных в исправительном учреждении, порядком его функционирования. В ходе пленарного заседания обсуждались проблемы реализации государственной политики в области исполнения уголовных наказаний несовершеннолетних, их ресоциализации и социальной реабилитации. Участники семинара также ознакомились с условиями пребывания осужденных в колонии, учебным и воспитательным процессом. Семинар позволил увидеть положительные результаты реализации государственной политики в области исполнения уголовных наказаний, выявить пробелы в законодательстве и обсудить возможные способы их устранения.

— В предыдущих интервью Вы говорили о том, что, работая в Парламенте, продолжаете участвовать в различных любительских спортивных мероприятиях, а как сейчас обстоят дела?

– Среди депутатов достаточно много людей, которые регулярно занимаются спортом и хорошо знают, что такие занятия помогают укрепить здоровье и сохранить бодрость духа и тела. Есть олимпийские чемпионы, председатели различных республиканских спортивных федераций.

19 мая 2018 г. я принимал участие в турнире по мини-футболу «Кубок Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь». 16 команд боролись за победу на футбольных полях ФК «Минск». Успешно выступив на первом этапе соревнований и заняв по итогам проведенных матчей первое место в своей подгруппе, наша команда в упорной борьбе обыграла в финальной игре команду Германии и стала бронзовым призерам турнира.

Кроме того, ежегодно в Москве проходят международные Парламентские игры по 6 видам спорта. В 2018 году команда белорусских парламентариев в третий раз, наряду с 12 командами из других государств, боролась за медали в представленных видах спорта. Я являюсь членом нашей команды и выступаю за Беларусь в настольном теннисе и мини-футболе. Кстати, третий год подряд по итогам всех соревнований команда белорусского Парламента занимает второе место, пропуская вперед только сильную команду России.

Для того, чтобы достойно выступать на таких престижных и ответственных соревнованиях, надо постоянно тренироваться и поддерживать хорошую спортивную форму, что стараюсь делать и находить на это время.

Также участвую в Минском полумарафоне и всегда получаю массу приятных эмоций от высокого уровня организации мероприятия и позитивного настроения всех участников.

– Андрей Юрьевич, Вы часто встречаетесь со своими избирателями. С какими вопросами они приходят на приём?

– С моей точки зрения, работа с населением, в том числе в части рассмотрения обращений граждан, является одним из основных направлений деятельности депутата. Важнейшим источником информации для меня являются встречи с трудовыми коллективами, гражданами, юридическими лицами, местными и региональными органами исполнительной и представительной власти. На таких встречах поднимаются актуальные вопросы, которые требуют оперативного реагирования, и такие, решение которых возможно при изменении действующих нормативно-правовых документов.

Вопросы, с которыми приходят жители избирательного округа, самые разные: в первую очередь, которые затрагивают повседневную жизнь, и те, которые можно назвать более глобальными, требующими изменения действующего законодательства. Можно выделить следующие темы обращений: неудовлетворительное состояние дорог, качество сотовой связи в районах и приграничье, закрытие отделений банков, отделений почтовой связи, качество питьевой воды, недостаточное количество высокопроизводительных рабочих мест в регионах, качество ремонта жилого фонда, строительство жилья для специалистов в сельской местности и другие.

Во многих случаях необходимо дополнительное финансирование тех или иных объектов, которого в местном бюджете района нет. В некоторых случаях помогает простая консультация о том, куда следует обратиться. Во многих случаях обращения направляются от имени депутата в соответствующие инстанции и положительное решение находится.

С начала депутатской деятельности мною проведены 45 приемов граждан, в том числе:в Полоцком районе — 18, в Россонском — 7, в Миорском — 10, в Верхнедвинском – 10. Состоялось 54 встречи с гражданами, руководителями местных органов власти и предприятий, депутатами местных органов власти, трудовыми коллективами. Приняты 168 избирателей, рассмотрены более 200 устных и письменных обращений граждан.

Приоритеты работы в избирательном округе четко для себя определил: улучшение качества жизни людей, создание благоприятных условий для развития бизнеса, и не только в крупных населенных пунктах страны, социальная справедливость, поддержка национальной культуры и здорового образа жизни, уверенность в будущем моих избирателей.

На проведенных встречах подробно информировал людей о работе, которая велась над законопроектами в 2018 году, которые в первую очередь интересны жителям сельской местности. Это такие законопроекты как «Закон о растительном мире», «Лесной кодекс», «О местном управлении и самоуправлении» и другие.

В связи с этим хочу поблагодарить моих избирателей за инициативы по совершенствованию действующего законодательства. Когда есть взаимодействие жителей, местной исполнительной власти, предприятий и депутата, тогда можно снять вопросы, которые долго не решались по разным причинам. В этом смысле хорошим примером является строительство детской игровой площадки в н.п. Фариново Полоцкого района. После обращения ко мне местной жительницы Фаины Дроздовой с просьбой помочь в этом вопросе, когда все включились в работу, как говорится «процесс пошел».

На средства, собранные жителями, заказали игровое оборудование для двух детских площадок, а также приобрели краску, древесину для создания песочниц и элементов благоустройства. Участие в оснащении площадок приняли и представители частного бизнеса – Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, который размещается в Фариново, и РУП «Белтелеком».

Через полгода, летом 2018 года, состоялось открытие игрового комплекса «Ясна» и детской площадки с музыкой и танцами, с аниматорами и бесплатным угощением, шариками и флажками, фотозоной и аквагримом. Получился настоящий праздник для маленьких жителей Фариново. Считаю, если есть созидательная инициатива и желание изменить ситуацию в лучшую сторону, надо всегда помогать людям, и результат будет.

В сентябре 2018 г. в Верхнедвинске состоялся областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2018». Областными и районными властями, трудовыми коллективами предприятий и организаций района проделана большая работа для того, чтобы город преобразился и стал еще краше. Сейчас Верхнедвинск – самая настоящая жемчужина на севере нашей области. Рад, что в период подготовки к празднику и мне удалось внести свою лепту в укрепление материально-технической базы районной библиотеки.

Положительное решение вопросов и разъяснительная работа с избирателями обуславливают степень доверия населения к власти.