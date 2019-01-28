На очередном заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития Буда-Кошелевского района в 2018 году и поставили задачи на 2019-ый. Помимо этого, обсудили ход подготовки сельскохозяйственных организаций района к весенне-полевым работам и созданию кормовой базы для общественного животноводства. В ходе исполкома также дали оценку действиям всех субъектов по выполнению мероприятий по профилактике правонарушений на территории района, утвердили план мероприятий на текущий год. О результатах рассмотрения несчастного случая с тяжелым исходом в ОАО «Юбилейный-Агро» проинформировала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева. Свою оценку действиям потерпевшего и должностных лиц сельхозпредприятия дал главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко.

В рамках заседания Андрей Горбачев вручил директору КСУП «Губичи» Михаилу Рыбику Почетную грамоту Гомельского областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, а также памятную медаль «100 лет БССР».

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев, участие в работе райисполкома приняли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, исполняющий обязанности прокурора Буда-Кошелевского района Андрей Комаров, главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко.









