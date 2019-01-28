Бизнес на бурёнках, или Как сельское подворье становится денежным подспорьем





«Хочешь хорошо жить на селе — не ленись работать» — эту простую истину с первых дней совместной жизни взяли за принцип и по сей день ему следуют супруги Ирина Николаевна и Игорь Михайлович Коваленко из Заволочиц. У них большой дом, крепкое подсобное хозяйство, давно приносящее стабильный доход. Сегодня семья держит четырех коров, не считая двух телят, а также свиней, кроликов и кур. Правда, для того, чтобы их живность приносила хорошую прибыль, сельчанам приходится ежедневно трудиться и вкладывать в любимое дело всю душу, силы, время и деньги. На протяжении многих лет Игорь и Ирина Коваленко становились лучшими молокосдатчиками в районе, и сегодня супруги — в числе активных сдатчиков молока: за минувший год они сдали государству более 15 300 килограммов молока. В том, что сдавать молоко — дело прибыльное и выгодное, муж с женой убедились давно.

Молочным бизнесом занялись около 25 лет назад, вначале молоко сдавали колхозу, теперь более шести лет его у населения закупает индивидуальный предприниматель Дмитрий Бардонов. За всё это время он никогда не подводил, уверяют супруги. Всегда приезжает в указанное время (к восьми утра), своевременно рассчитывается (каждые десять дней деньги перечисляются на банковскую карточку). Стоимость одного литра молока составляет 49,5 копейки. В зимний период семья Коваленко сдает до 50 литров молока в день, летом — от 80 до 100 литров, следовательно, за один день зимой супруги могут заработать около 25 рублей (плюс выплата надбавок к закупочной цене на молоко из республиканского бюджета), в сезон «большого молока» — в два раза больше. Хорошее подспорье к зарплате, признается семейная пара. К слову, Ирина Николаевна уже десять лет работает заместителем директора по хозяйственной части в Заволочицкой школе, Игорь Михайлович — начальник охраны здания спиртзавода в агрогородке.

Крепкое хозяйство семьи Коваленко начиналось с одной коровы. Когда 27 лет назад свекровь подарила молодоженам теленка, у приученных с детства к сельскому труду (Ирина родом из деревни Поляна, Игорь вырос в деревне Дворец) супругов вопрос, держать буренку или нет, даже не поднимался. Потом молодые прикупили себе еще коровку, потом вторую, затем еще одну… «Одна или две коровы — это, конечно, хорошо, — говорит хозяйка подворья. — Однако три кормилицы — это уже ощутимая прибыль, а четыре — приличный доход». Правда, для того, чтобы на молоке хорошо заработать, нужно хорошо и потрудиться. День супругов Коваленко начинается с пяти утра и расписан по минутам: накормить-напоить живность, почистить сараи, подоить коров, собраться на работу. Поначалу хозяева доили рогуль вручную, со временем приобрели доильный аппарат, стало намного легче. Теперь дойка одной буренки занимает 5—7 минут. Однако одного желания, сил и энергии в таком большом хозяйстве недостаточно: деньги тоже нужны. К примеру, на один только комбикорм у семьи уходит до 200 рублей в месяц . Заранее нужно позаботиться и о сене. Его супруги с недавних пор заготавливают на трех гектарах земли, расположенных в Заполье (раньше сдавали теленка в колхоз и за него получали зерно и сено). Для заготовки кормов нанимают специальную технику, это тоже растраты. Сюда стоит прибавить и оплату пастуху, ведь Коваленко — люди работающие, а выпасать коров, учитывая очередь, им выпадает четыре раза в месяц. Помимо сенокоса, немало соток земли занимают и огороды, так что летом забот у супругов прибавляется. Правда, в свободное от работы время на помощь родителям подключается сын Дмитрий (он работает зубным фельдшером Заволочицкой врачебной амбулатории) с невесткой Дарьей. Частые гости в доме также три сестры и племянники Ирины Николаевны. Родственники и знакомые с радостью помогают супругам и с еще большим удовольствием угощаются вкусными блюдами из молока, приготовленными хозяйкой: некоторую часть собранного молока семейная пара, конечно же, оставляет для себя. Главным условием успешного содержания столь большого хозяйства Игорь Михайлович и Ирина Николаевна считают желание трудиться. А так как наши герои тяжелой работы никогда не боялись, то и бросать любимое дело, ставшее стабильным источником пополнения их семейного бюджета, не собираются.







Не первый год активно сдают молоко и соседи семьи Коваленко — Татьяна Алексеевна и Василий Иванович Старовойтовы. С Татьяной Алексеевной мы встретились побеседовать возле Заволочицкого сельисполкома: женщина спешила к своим подопечным (она уже 25 лет работает социальным работником), однако смогла уделить нам несколько минут своего времени. «Держать коров дело непростое, однако выгодное, — говорит она. — Сдавая государству молоко, получаешь хорошую прибавку к зарплате, да и на столе всегда натуральные и свежие молочные продукты». За прошлый год семья Старовойтовых сдала 7 745 килограммов молока от двух буренок. Помимо их, на подворье хозяева держат свиней и кур. Надежные помощники супругам в кропотливом труде — их дочь Мария с зятем Анатолием. Сейчас в день семья сдает 25 литров молока (несколько литров оставляют себе, ведь их родные и друзья, особенно двухлетняя внучка Анечка, очень любят свежее молоко).

По итогам минувшего года в числе лучших молокосдатчиков Заволочицкого сельсовета оказались также Андрей Николаевич Шолом, сдавший государству более 17 900 килограммов молока в год от четырех коров, а также Олег Назимович Таиров (им сдано 16 000 килограммов молока от трех буренок). Результаты соревнования среди молокосдатчиков всего района станут известны в середине февраля на итоговом собрании представителей трудовых коллективов.

К слову, по информации управляющей делами Заволочицкого сельисполкома Елены Лукьянец, на 536 частных подворьях населенных пунктов сельсовета содержится 71 корова и 21 голова молодняка, 110 свиней, 69 овец, 30 коз, 16 лошадей, 137 кроликов и т. д. Больше всего буренок (35) — в Заволочицах, 26 коров в Бабирово, 6 в Евсеевичах, по две кормилицы в Заполье и Симоновичах. Всего же в сельсовете насчитывается 45 молокосдатчиков, в основном это люди среднего возраста, но самой старшей молокосдатчице — 75 лет, самой молодой — 30.

Анна АВТУХОВА

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