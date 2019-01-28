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Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)

29.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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10 февраля в Пинском городском Доме культуры с 11.00 до 17.00 пройдет общегородской праздник «Семена – основа урожая». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы праздника.

Пинчан и жителей района приглашают на праздник «Семена – основа урожая» (полная программа)

Программа праздника:

  • 11.00 – 17.00 – Выставка-ярмарка семян овощных, цветочных, лекарственных растений, меда, лука-севка и композиций. Обмен своими семенами «Из рук в руки».
  • 11.00 – 17.00 – Акция.
  • 11.00 – 17.00 – Работает стол справок.
  • 12.00 – 13.00 – Проведение викторин, конкурсов.
  • 13.00 – 14.00 – Концертная программа.
  • 14.00 – 15.00 – Подведение итогов и награждение лучших участников выставки-ярмарки.

К участию в празднике приглашаются индивидуальные предприниматели города и района, дачники, огородники, садоводы, виноградари, пчеловоды, цветоводы, народные умельцы, художники, баянисты, юмористы и все желающие.

Регистрация желающих принять участие в празднике «Семена – основа урожая» проводится до 9 февраля по телефонам: 34-92-48, 8 (044) 464-37-85, 65-28-33, 8 (029) 943-65-05, 67-78-86, 8 (029) 343-50-33. Размещение участ-ников проводится 10 февраля с 9.00 до 10.00.

Организаторы праздника: клуб «Дачник» Пинского ГДК, клуб «Виноград Полесья» Пинского ГДК, УО «Полесский государственный университет», РУП НИИ овощеводства НАН Беларуси.

Встречаем вас 10 февраля в Пинском городском Доме культуры (пл. Ленина, д. 7А).
Начало в 11.00. Вход свободный.

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