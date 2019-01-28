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«Крайне неблагополучная ситуация». На Гомельщине власти обсудили проблему детских суицидов

29.01.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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По инициативе прокуратуры в Гомельском облисполкоме собрались специалисты, чтобы обсудить проблему суицидов среди подростков, сообщает ведомство. Неблагополучная ситуация складывается уже в этом году: двое детей погибли, еще четверо подростков навредили себе.

Проблему обсуждали прокуроры и милиционеры, представители сфер медицины и образования (в том числе главврач областной психиатрической больницы), сотрудники исполкомов региона.

На фоне общего снижения числа самоубийств в области отмечен их рост среди детей и подростков. В том числе рост числа парасуицидов — когда человек причиняет себе вред (не ради смерти как цели, но последствия могут быть серьезными).

«Крайне неблагополучная ситуация складывается в этом году: в результате суицидов погибло двое детей, подростки совершили четыре парасуицида. Необходимо скорректировать работу компетентных субъектов профилактики», — сообщил прокурор Гомельской области Виктор Морозов.


Фото: prokuratura.gov.by

Специалисты обсудили причины такого поведения среди детей и подростков. Выслушали с докладами руководителей учебных заведений, где занимались погибшие.

Отмечается, что прокурор раскритиковал психиатрическую службу в регионе, «которая не в полной мере выполнила задачи, возложенные на нее». По мнению Морозова, не ведется эффективная реабилитационная работа, чтобы устранить или снизить риски суицидального поведения.

По итогу встречи педиатрической, психиатрической службам здравоохранения и социально-психологическим службам в учреждениях образования поручено наладить оперативный обмен информацией о детях, склонных к суицидам.

Разработаны новые подходы, чтобы вовремя выявлять детей в зоне риска и формировать у родителей ответственное отношение к сохранности их жизни и здоровья.

 
 
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В этом году уже двое детей погибли в результате суицида, еще четверо подростков навредили себе.
 
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