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ИГРОМАНИЯ: БЛАГО!...или ВРЕД?...

29.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Для каждого человека это сугубо индивидуальный вопрос. Прежде всего, это чувство одиночества. Оно заставляет человека впервые прибегнуть к игре, а полученные ощущения в процессе игры вынуждают вернуться к ней в очередной раз. Неудовлетворенность сами собой внушает человеку возможность проявить себя в игре. Ожидание легкой наживы. Легкая податливость разного рода зависимостям, например алкоголь, наркотики.

       Существую факторы, предрасполагающие к игровой зависимости:

-неправильное воспитание в семье;

-стремление к игре с детства (карты, домино и т. д.);

-участие в играх родителей, знакомых;

-фиксированное внимание на финансовых возможностях;

-переоценка значения материальных ценностей;

-зависть к более богатым знакомым и родственникам;

-убеждение в том, что все проблемы можно решить с помощью денег;

       Игромания – болезнь души, духовное рабство. Разрушается личность, наступает депрессия, все это сказывается и на физическом состоянии. Многие люди, прежде всего дети, подростки и молодежь до 30 лет стали одержимы компьютером, Интернетом, мобильным телефоном. У детей появляется быстрая утомляемость, беспричинный страх, невнимательность, повышенная возбудимость. Они теряют пространственную ориентацию. Чрезмерное использование компьютера вызывает дистресс, причиняет ущерб здоровью, психике растущего организма. Так же негативно на здоровье ребенка сказывается электромагнитное, рентгеновское, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, шум, повышенный уровень пульсации светового потока. Мобильная зависимость тоже заняла свою нишу в лудомании. Модные с «наворотами», телефоны стали главной приметой социального статуса и источника радости. Человек постоянно живет в ожидании новой информации и получает ее в большом количестве и объеме. А если телефон не работает, а еще страшнее – утерян, - теряется интерес к жизни, появляется чувство паники, беспокойства, головная боль. Владельцы мобильный телефонов зачастую не знают, что не безопасно для жизни разговаривать по телефону в грозу, а воздействие на организм излучения в десять раз усиливается при беседе в автобусе, лифте, поезде, вагоне метро.

       Лечение игромании необходимо начинать на самой ранней стадии болезни. Оно предполагает выявление, прежде всего причин зависимости, их своевременное устранение должно выполняться квалифицированным психологом. Очень важно при таком заболевании, чтобы лечение проводилось при полном согласии пациента, участии родственников и близких людей пациента. Поддержка со стороны близких людей поможет значительно быстрее и эффективно справиться с этим недугом.

ПОМНИТЕ! ЛЮБУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, А ТЕМ БОЛЕЕ ИГРОВУЮ, ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЕЕ ЛЕЧИТЬ!

 

Подготовил врач – психотерапевт Шалаева М.А. УЗ «Борисовская больница №2»

 
 
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Игромания – это психическое заболевание, обусловленное формированием патологической зависимости человека от азартных игр, компьютера, мобильного телефона....
 
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