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О результатах акции «Наш животновод»

29.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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24 января 2019 года председатель райкома профсоюза Басаревская З.А. совместно с председателем первичной профсоюзной организации УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» Котовой А.С. в рамках Республиканской акции «Наш животновод» посетили МТК «Новоселки», комплекс по откорму КРС, МТК «Моисеевщина» филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт».

На МТК, комплексе по откорму КРС все работники обеспечены спецодеждой, спецобувью. Имеются комнаты отдыха, комнаты для приема пищи, гардеробные, душевые, санузлы.

Во всех комнатах для приема пищи имеются микроволновые печи, электрочайники, посуда.

Районным комитетом профсоюза коллективам МТК «Новоселки», МТК «Моисеевщина», комплексу по откорму КРС вручены чайные наборы и наборы конфет на сумму 165 рублей 48 коп.

Коллектив МТК «Моисеевщина» за 2018 год надоил на 1 фуражную корову 9050кг. молока.

В ходе встречи с животноводами вопросов по организации работы и условиям труда не было.

Всех работников поблагодарили за труд, пожелали здоровья и новых трудовых достижений.
 
 
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24 января 2019 года в рамках Республиканской акции «Наш животновод» изучены условия труда и быта работников животноводства в филиале «Большие Новоселки» УП...
 
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