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На западе Польши произошло землетрясение. Ученые пояснили, отразится ли это на территории Беларуси

29.01.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
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На западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,9. Ученые пояснили, отразится ли это как-то на территории Беларуси.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: 112.ua

По информации ТАСС, эпицентр землетрясения находился в 60 км от города Зелена-Гура, где живет 139 тысяч человек. Данных о жертвах и разрушениях нет.

— Недели две назад в этом же районе произошло подобное событие с магнитудой 3,8, — рассказывает Татьяна Аронова, завотделом центра геофизического мониторинга НАН. — Тогда оно вызвало обрушение горных пород, было трое раненых.

В этом месте, поясняет специалист, в шахтах добывают полезные ископаемые. В итоге происходит шахтная сейсмичность. Магнитуда всех землетрясений пока не превышала 4,9.

— Поскольку они не глубокие: очаг стихии залегает на глубине от 5 до 15 километров, они не очень сильные, — продолжает Татьяна Аронова. — Поэтому влияния на нашу территорию эти землетрясения не оказывают, и сотрясения почвы мы не ощутим.

 
 
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На западе Польши произошло землетрясение магнитудой 4,9. Ученые пояснили, отразится ли это как-то на территории Беларуси.
 
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