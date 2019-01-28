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МПБ в Беларуси повышают с 1 февраля
29.01.2019 18:11 — Новости Общества | БДГ
Повышение размеров минимального потребительского бюджета произойдет в соответствии с пунктами постановления Министерства труд и соцзащиты №5 от 23 января 2019 года.
Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Размеры БПМ устанавливаются с 1 февраля и будут действовать по 30 апреля нынешнего года включительно.
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Повышение размеров минимального потребительского бюджета произойдет в соответствии с пунктами постановления Министерства труд и соцзащиты №5 от 23 января 2019...
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