МПБ в Беларуси повышают с 1 февраля

Повышение размеров минимального потребительского бюджета произойдет в соответствии с пунктами постановления Министерства труд и соцзащиты №5 от 23 января 2019 года.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Размеры БПМ устанавливаются с 1 февраля и будут действовать по 30 апреля нынешнего года включительно.