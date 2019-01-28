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МПБ в Беларуси повышают с 1 февраля

29.01.2019 18:11 — Новости Общества | БДГ  
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Повышение размеров минимального потребительского бюджета произойдет в соответствии с пунктами постановления Министерства труд и соцзащиты №5 от 23 января 2019 года.

Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Размеры БПМ устанавливаются с 1 февраля и будут действовать по 30 апреля нынешнего года включительно.

  • Для трудоспособного населения станы БПМ составит 451 рубль
  • Для пенсионеров – 353 руб. 52 коп.
  • Для студентов эта сумма будет равняться 333 руб. 88 коп.
  • Для детей до трех лет – 284 руб.17 коп., от 3 до 6 лет – 373 руб. 58 коп., от 6 до 18 лет – 382 руб. 31 коп.
  • БПМ для семьи из 4 человек составит 351 руб. 28 коп, молодой семьи из 3 человек – 382 руб. 11 коп.
 
 
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Повышение размеров минимального потребительского бюджета произойдет в соответствии с пунктами постановления Министерства труд и соцзащиты №5 от 23 января 2019...
 
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