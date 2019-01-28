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Чиновники просят могилевчан помочь убрать снег во дворах. С остальным, говорят, порядок
29.01.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by
«Жителей Могилева приглашают принять участие в уборке снега во дворах и парковках у дома»,
На оперативном совещании в горисполкоме отметили, что основные дороги, подъезды и дорожки к детским садам, школам, поликлиникам и больницам коммунальные службы очищают своевременно. Однако на уборку дворов рук не хватает, потому было принято решение просить помощи горожан.
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Основные участки коммунальники чистят своевременно, считают в администрации города.
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