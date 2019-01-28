Чиновники просят могилевчан помочь убрать снег во дворах. С остальным, говорят, порядок

«Жителей Могилева приглашают принять участие в уборке снега во дворах и парковках у дома», сообщается на сайте горисполкома. Необходимый инвентарь можно получить в ближайших ЖЭУ.

На оперативном совещании в горисполкоме отметили, что основные дороги, подъезды и дорожки к детским садам, школам, поликлиникам и больницам коммунальные службы очищают своевременно. Однако на уборку дворов рук не хватает, потому было принято решение просить помощи горожан.