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«Внешне все как обычно, но мелочь может спровоцировать». Психиатр-криминалист о трагедии в Молодечно
29.01.2019 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Молодой маме Екатерине из Молодечно предъявлено обвинение в
Вечером 26 января Екатерина сама позвонила в милицию и сообщила, что задушила 8-летнего сына. В разговоре с журналистом TUT.BY Валентина, соседка семьи, вспоминала:
— Катя была невменяемой, сидела, отрешенная от мира, просто никакая. Она милиции рассказала, что у нее смертельная болезнь, якобы она заболела неизвестным и
Следственный комитет сегодня предъявил 29-летней Екатерине обвинение по ч.2 ст. 139 УК (Убийство заведомо малолетнего ребенка). Молодой маме назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сейчас она находится в больнице под охраной.
— Такое состояние, когда женщина задушила достаточно большого ребенка, не может возникнуть сиюминутно. Как у специалиста у меня нет сомнений в том, что у нее психическое заболевание. Возникает вопрос: какое? То, что случилось, дает основание думать — это вялотекущая параноидная, бредовая шизофрения. И в какой-то момент все мучительные для нее переживания выплеснулись в такое жестокое действие в отношении ребенка, — комментирует TUT.BY российский психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
— Михаил Викторович, могут ли близкие и родные заметить, что с человеком что-то не так? Что должно настораживать?
— Конечно, есть детали, которые позволяют увидеть что-то странное в поведении близкого. Существует несколько форм шизофрении. Например, бредовая, когда человеку кажется, что за ним следят, он прячется, убегает, а потом на улице накидывается на случайного прохожего. Самая опасная — вялотекущая параноидная шизофрения. И опасна она тем, что ее не видно, заметить можно только в мелочах. Вдруг человек становится задумчивым, невеселым, а потом неожиданно веселым, грустным. Причем все в пределах нормы, но беспричинно.
— Со стороны же кажется — это обычные перепады настроения. С кем не бывает.
— Вы очень точно сказали — перепады настроения. Человек психически здоровый может быть задумчивым, грустным, веселым, но все его эмоции соответствуют на данный момент обстоятельствам. Поссорился с кем-то — стал задумчивым, недовольным; познакомился с девушкой — веселый, довольный. То есть все эмоции четко определяются внешними обстоятельствами. А в случае с больным человеком все иначе. Он неожиданно становится веселым, неожиданно грустным — и все это беспричинно. Близкие могут заметить изменения, но попробуйте заставить их уговорить человека обратиться к психиатру. Они этого не хотят. Это пережитки прошлой советской системы.
— Решение совершить преступление люди с психическими заболеваниями принимают мгновенно или готовятся к этому заранее? Вынашивают план, а затем наступает момент, который становится критическим?
— Вынашивают, продумывают, обдумывают, затем наступает момент, который я называю решающим фактором. И какая-то мелочь вдруг вызывает конкретное желание и действие. Это самое страшное, потому что внешне всё, как обычно, но вдруг женщина может убить собственного ребенка.
Как-то меня пригласили в качестве эксперта на телевидение, выступал один успешный и прилично зарабатывающий мужчина, который занимал довольно хорошее социальное положение. Он говорил: «Вот видите, какой я. А меня ведь в советское время в больнице принудительно лечили. Когда мы стали выходить из зала, он спросил: «Доктор, я действительно болен?» Я посоветовал обратиться к психиатру. Дело в том, что вялотекущая шизофрения — это болезнь на всю жизнь. От ее начала и до конца жизни пациента.
— Но ведь человек может прожить с таким заболеванием, при этом не переступив черту закона, не сотворив ничего ужасного?
— Расскажу одну историю, которая уже не является тайной: жена этого человека опубликовала книгу. В ней она рассказала, как переживала, как жила рядом с человеком, больным шизофренией, всю жизнь. Ее муж, советский профессор, доктор наук, академик со всеми регалиями, возглавлял международный центр атомной медицины в Подмосковье. И все знали, что он болен. Но иногда его болезнь проявлялась внезапно. Один раз он неожиданно разделся догола, залез под кафедру и оттуда читал свой доклад. Поскольку люди понимали, в чем дело, они дали ему возможность выступить до конца. Затем был объявлен перерыв, он вышел, а там его уже ждали санитары. Он восемь раз в остром состоянии попадал в психиатрическую больницу.
— Выходит, всю жизнь человек с таким заболеванием должен получать помощь специалистов?
— Да, в том числе медикаментозное лечение. Самостоятельно справиться с этим состоянием невозможно. Такие люди идут за помощью тогда, когда уже что-то совершили, и чувствуют приближение очередного приступа.
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«Внешне все как обычно, но мелочь может спровоцировать». Психиатр-криминалист о трагедии в Молодечно
Молодой маме Екатерине из Молодечно предъявлено обвинение в убийстве родного сына. Соседи и знакомые не замечали за женщиной ничего странного, после преступления...
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