Минчанин просил людей оформлять на себя кредиты и отдавать деньги ему - доход составил 55 тыс рублей

В Московской области задержан уроженец Минска, который с 2017 года находился в межгосударственном розыске за совершение махинаций с кредитами, ценными бумагами и имуществом. Как сообщает пресс-служба МВД , сейчас решается вопрос об его экстрадиции.

Известно, что с 2013 по 2017 год мужчина, злоупотребляя доверием жителей Минска и Минской области, уговаривал их оформлять на себя кредиты и передавать деньги ему. Он уверял своих жертв, что будет самостоятельно погашать задолженность перед банком, однако не собирался и не имел возможности исполнять взятые на себя обязательства. Также обманным путем он завладевал ценными бумагами и другим имуществом граждан.

Ущерб от преступных деяний составил более 55 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело по 11 преступным эпизодам, предусмотренным ч.4 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Установлено 7 потерпевших.