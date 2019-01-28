Минобороны предупреждает о колоннах техники на трассах 29-30 января

Фото Министерства обороны

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд подразделений, привлекаемых к комплексной проверке боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, 29-30 января будет выполнять учебно-боевые задачи, в том числе связанные с перемещением гусеничной и колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве просят жителей населенных пунктов и водителей быть предельно внимательными при перемещении военной техники.

Как сообщалось, в Вооруженных Силах в соответствии с решением министра обороны Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВС под руководством начальника Генштаба ВС - первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева. К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения. В ходе мероприятия планируется призвать из запаса около 1,4 тыс. человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций. Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил.-0-