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Новый директор «БелГазеты»: Издание оказалось в состоянии двоевластия

29.01.2019 21:55 — Новости Общества | Tut.by  
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На данный момент «БелГазета» находится в состоянии двоевластия. Об этом на пресс-конференции 29 января заявил Андрей Бондаренко, которого в начале года назначил директором газеты миноритарный владелец издания и главный редактор Игорь Высоцкий.


Андрей Бондаренко. Фото: БелаПАН

Основной владелец ООО «БелГазета» Кирилл Живолович также провел собрание и назначил другого директора — Юрия Каретникова.

29 января руководство редакции негосударственного еженедельника обратилось в прокуратуру с просьбой аннулировать внесенные в Единый государственный регистр (ЕГР) сведения о том, что директором издания является Юрий Каретников.

«Печать издания на сегодняшний день находится у меня, и каких-либо требований о ее передаче ко мне не поступало, — сказал Бондаренко. — Для проведения каких-либо административных процедур по передаче печати необходимо соблюсти процедуру прекращения со мной контракта, который на сегодняшний день действует. Данная процедура не соблюдается, поэтому на сегодняшний день я являюсь директором де-факто. Согласно не совсем правомочным и законным действиям, для ЕГР директором является Каретников. Думаю, что в данный момент о том, кто является директором, нужно решать основному активу редакции. Он должен определиться и принять решение, как будет работать газета».

По его словам, сведения о том, что директором «БелГазеты» является Каретников, Живолович внес «путем введения в заблуждение» сотрудников управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома.

«Внеочередное собрание учредителей, которое Живолович проводил в пивбаре 23 января, должно было назначаться директором после обращения учредителей — это прописано в уставе и действующем законодательстве. Ко мне никаких обращений не поступало, дату этого собрания я не назначал. Кроме того, на то собрание был вынесен вопрос о признании недействительным протокола годового общего собрания учредителей, на котором я был назначен директором. Согласно статье 45 закона о хозяйственных обществах, признание такого протокола недействительным является исключительной компетенцией суда и не могло быть выставлено на повестку дня внеочередного собрания учредителей. Собрание было проведено с грубым нарушением требований устава и норм действующего законодательства, оно не имело полномочий принимать решения, о чем мы уведомили Министерство юстиции и лицензирующий орган — управление регистрации и лицензирования», — сообщил Бондаренко.

Он заявил, что на следующей неделе, 6 или 7 февраля, редакция сможет наверняка сказать, «кто контролирует счета издания и саму газету».

Конфликт в редакции «БелГазеты» продолжается уже несколько недель.

21 января стало известно о назначении директором ООО «БелГазета» известного правозащитника Андрея Бондаренко по итогам годового общего собрания собственников.

Основной владелец общества Кирилл Живолович считает это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание собственников, по итогам которого на пресс-конференции объявил о назначении директором Юрия Каретникова, в прошлом политического активиста.

После пресс-конференции Бондаренко заявил, что коллектив редакции отказывается от всякого сотрудничества с Живоловичем. В отношении последнего подан судебный иск о возмещении редакции вреда.

 
 
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29 января руководство редакции негосударственного еженедельника обратилось в прокуратуру с просьбой аннулировать внесенные в Единый государственный регистр...
 
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