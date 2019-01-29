Армейские сборы, богатые белорусы, пожилые молодожены и бабушка с пакетами - все за вчера

Доброе утро!

Товарищи резервисты, по дороге на работу обязательно загляните в почтовый ящик — возможно, там повестка! В Беларуси начался призыв из запаса, очередные сборы в феврале — и «в сапоги» поедут немало человек !













Помните, недавно делали подборку самых популярных клипов музыкантов из Беларуси на YouTube? Среди профессионалов в топе по просмотрам был и один клип блогера. Мы посмотрели, какие еще клипы выпускали белорусские ютьюберы и сколько просмотров они им принесли. И вы посмотрите ! А как там, кстати, наш баттл-рэп ? Мертв? Ну да, так даже сам товарищ Ресторатор сказал. Достигнув своего пика популярности летом 2017 года, баттлы очень быстро превратились из контркультурного феномена в полноценный поп-продукт, вокруг которого крутятся огромные деньги. А где больше деньги и спонсоры, там все меньше и меньше места для экспериментов и безумств. Но падение интереса аудитории вовсе не значит, что хороших баттловиков стало меньше — и вот здесь рассказываем вам о пяти интересных баттл-МС на данный момент . Это своеобразная команда мстителей, которые призваны сделать невозможное и спасти почти утопшего.

самых популярных клипов музыкантов из Беларуси на YouTube? Среди профессионалов в топе по просмотрам был и один клип блогера. Мы посмотрели, какие еще клипы выпускали и сколько просмотров они им принесли. ! А как там, кстати, наш ? Мертв? Ну да, так даже сам товарищ Ресторатор сказал. Достигнув своего пика популярности летом 2017 года, баттлы очень быстро превратились из контркультурного феномена в полноценный поп-продукт, вокруг которого крутятся огромные деньги. А где больше деньги и спонсоры, там все меньше и меньше места для экспериментов и безумств. Но падение интереса аудитории вовсе не значит, что хороших баттловиков стало меньше — и . Это своеобразная команда мстителей, которые призваны сделать невозможное и спасти почти утопшего. Что в Украине ? Порошенко идет на выборы . Ну, не в первый раз, и, говорит, в президентской работе у него случались и успехи, и неудачи: «Слава Богу, есть чем гордиться и, что греха таить, есть за что извиняться…». Теперь, по его мнению, стране необходим мир с Россией: «…Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции играют пропаганда РФ и ее последователи в Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

? Порошенко . Ну, не в первый раз, и, говорит, в президентской работе у него случались и успехи, и неудачи: «Слава Богу, есть чем гордиться и, что греха таить, есть за что извиняться…». Теперь, по его мнению, стране необходим мир с Россией: «…Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции играют пропаганда РФ и ее последователи в Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего». Что в Венесуэле ? США вчера ударили санкциями по нефтяному сектору — чтобы «лишить режим Николаса Мадуро доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии». Кремль охарактеризовал это как «проявление недобросовестной конкуренции» и «ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». Верховный суд Венесуэлы тем временем заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну. Между тем, в ходе массовых протестов в стране уже погибли не менее 40 человек .

? США вчера ударили — чтобы «лишить режим Николаса Мадуро доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии». Кремль это как «проявление недобросовестной конкуренции» и «ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». Верховный суд Венесуэлы тем временем и запретил ему покидать страну. Между тем, в ходе массовых протестов в стране . Новости спорта. Наша Вика Азаренко успешно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге и в 1/8 финала сразится со 2-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 10 WTA) начнет турнир в Санкт-Петербурге сразу со стадии 1/8 финала, где встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№ 52 WTA). Наша же Вера Лапко (№ 63 WTA) выбыла еще в квалификации.

Все новости вторника, 29 января

Кстати. С 31 января по 10 февраля в Минске пройдет гастрофестиваль , но не совсем обычный. 13 кафе и ресторанов города представят свое видение блюд из романов Владимира Короткевича, Джона Толкина или Брэма Стокера. Мероприятие станет своеобразным анонсом 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки . Давайте сходим, это должно быть интересно ( вот тут у нас цены и фото — где-что-почем, как говорится), а пока — хорошей среды, друзья! И обязательно посмотрите вот этот список: вы точно прочли эти детские книги ? Если нет, то их, имейте в виду, не стыдно почитать и в 20 лет (ой, да даже и в сорок!).

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