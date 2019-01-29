Армейские сборы, богатые белорусы, пожилые молодожены и бабушка с пакетами - все за вчера

Товарищи резервисты, по дороге на работу обязательно загляните в почтовый ящик — возможно, там повестка! В Беларуси начался призыв из запаса, очередные сборы в феврале — и «в сапоги» поедут немало человек!
Вы не хотите в армию, а хотите высокую зарплату? Тогда, чемодан, вокзал, Солигорский район! Да, всем нам не удалось дотянуть до пресловутой 1000 рублей средней зарплаты, а вот в отдельно взятом Солигорском районе перевыполнили план аж в 2 раза! Представляете, сейчас разрыв между самым богатым и самым бедным районами страны — почти 3,6 раза. И это рекорд последних лет! Но мы же все помним: декабрьские зарплаты часто бывают как карета в сказке про Золушку. Объяснить, почему? Кстати, калийщики Солигорска еще хотят изменений для трудящихся на пенсии (и в администрации президента даже обещали подумать над их предложением!).
Еще расскажем вам, как живет самый «тунеядский» город в стране и как его жители справляются с безработицей, где ищут подходящие вакансии и куда готовы отправиться за достойной зарплатой. «У нас довольно сложная экономическая ситуация, предприятие [в данном случае речь идет о «Беларусьрезинотехнике"] переживает не лучшие времена. Люди уходят, чтобы где-то заработать больше — предполагаю, что едут в Россию или в Прибалтику. Многих сокращают. Контракт закончился? Тебя благодарят, и все».
Стало известно, что российская фирма позвала правительство Беларуси в суд. Подробностей пока очень мало, и все они — здесь. Будем называть это дело «иском «ДаВинчи» — запомните и следите.
В Пинске налоговики нашли, а суд наказал еще одну злостную преступницу: 81-летнюю жительницу Пинска судили за то, что она нелегально продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. Цена вопроса пакета — 1 рубль. К какому решения пришел самый гуманный суд в мире — рассказываем здесь.
Смотрите, какая чудесная история! Вот у нас молодожены из Горок: мужу — 81, жене — 83. «Все удивляются, как так? Но тут ничего удивительного, — уверен Анатолий Анисимович. — Жить по одному плохо — вот мы и объединились». И сама история росписи такая прекрасная! А в Латвии, кстати, разрешили получать пенсии покойных супругов — и теперь в стране свадебный бум среди пенсионеров. То ли дело у нас — не за пенсию все, а по любви! Дай бог нашим молодоженам долгих лет!
В стране пока почти нет гриппа — и вообще низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Но это не помешает нам еще раз напомнить вам, что нужно себя беречь! Кстати, хотите больше знать о своем здоровье и о том, как его сохранить? Мы запускаем почтовую рассылку, где раз в неделю наш редактор будет выбирать для вас полезные советы врачей и важные новости медицины. Ни спама, ни рекламы — только здоровье. Готовы подписаться? Тогда оставьте ваш e-mail по ссылке. Это точно будет полезным — особенно с учетом того, что две из трех главных угроз человечеству связаны с в том числе и вашим питанием (как минимум перестаньте есть продукты с пальмовым маслом, пожалуйста!).
Обязательно прочтите, как «девчонки» в агрогородке «занимаются здоровьем». Чудесная история из Круглянского района! На своих встречах женщины не делают селфи в зеркале, но давно и регулярно делают планку. Они не носят фитнес-браслетов, но носят ковры из дома на замену гимнастическим коврикам. Музыка — из кнопочного радиотелефона, передышек — ноль за два часа. Но наступит весна — и зал снова опустеет: на смену агрогородскому фитнесу придет огородный. А пока, зимой, говорят, что еще делать-то?..
Очень тяжелая тема, но вам обязательно нужно прочесть этот текст. Помните трагедию последних дней в Молодечно: маму подозревают в убийстве родного сына, она заключена под стражу. Соседи и знакомые не замечали за женщиной ничего странного, после преступления она оказалась в больнице с признаками психического расстройства. Мы спросили российского психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, что должно настораживать в поведении человека, можно ли заболевание распознать неспециалисту и как себя вести родным, если у них закрались сомнения в адекватности человека (там же есть телефоны психологической помощи, сохраните).
Если вы задумываетесь о покупке нового (на самом деле нет) авто, то обязательно почитайте о новом способе обмана покупателей: белорус купил машину «из Германии без пробега по РБ», но все оказалось совсем не так. Да-да, покупка подержанного автомобиля — вечная лотерея, но хорошо бы в ней победить, да? Если машина вам не нужна, в от жилищный вопрос до сих пор не решен, то у нас можно посмотреть, какие участки под Минском и почем скоро продадут с аукциона.
Наша любимая рубрика «Никогда такого не было — и вот опять». Помните аспиранта, который в декабре жаловался нам на холод и тараканов в общежитии БГУ? Отчислили парня! «Предсказуемая и вполне ожидаемая расплата за столь громкий резонанс, который я поднял», — говорит он. В БГУ же уверяют: отчисление Сергея не связано с его комментариями в СМИ об общежитии.
Еще об общежитиях. Помните, что из-за II Европейских игр студентам пяти минских вузов пришлось переехать из Студенческой деревни у станции метро «Петровщина»? Администрации вузов обещали обеспечить всех местами в других общежитиях, но нам написали студенты МГЛУ, которые живут в общежитии № 2 на улице Слесарной, 35, в Минске. Они столкнулись с «уплотнением»: к ним в комнаты, где уже проживало по четыре человека, начали доставлять пятую кровать. Она предназначена для тех, кого переселяют из Студенческой деревни. Посмотрите, в каких условиях ребятам придется жить! «Нам отвечают: «Потерпите, это всего лишь на полгода»… На просьбу повесить хотя бы полки над кроватями, чтобы было куда положить часть вещей, мы получили отказ, потому что «недавно были поклеены новые обои и не нужно их портить». Считаете ли вы, что такие условия являются нормальными для проживания и учебы?»
Знакомьтесь, Андрей Кутило — человек и режиссер, которым мы гордимся. Его фильм «Стриптиз и война» в прошлом году исключили из национального конкурса «Лiстапада». Тогда комиссию во главе с Ириной Дригой обвинили в цензуре, а в знак протеста некоторые режиссеры сняли свои фильмы с участия в конкурсе. Месяц спустя фильм Кутило «Сумма» выиграет приз на главном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме, а «Стриптиз и войну» отберут для участия в другом — не менее престижном смотре. Ну крутой же (жаль, не на родине)! Конечно, поговорили с Андреем: о том, можно ли прожить, занимаясь только документальным кино, каково это — четыре года снимать один фильм, и многом другом!
Помните, недавно делали подборку самых популярных клипов музыкантов из Беларуси на YouTube? Среди профессионалов в топе по просмотрам был и один клип блогера. Мы посмотрели, какие еще клипы выпускали белорусские ютьюберы и сколько просмотров они им принесли. И вы посмотрите! А как там, кстати, наш баттл-рэп? Мертв? Ну да, так даже сам товарищ Ресторатор сказал. Достигнув своего пика популярности летом 2017 года, баттлы очень быстро превратились из контркультурного феномена в полноценный поп-продукт, вокруг которого крутятся огромные деньги. А где больше деньги и спонсоры, там все меньше и меньше места для экспериментов и безумств. Но падение интереса аудитории вовсе не значит, что хороших баттловиков стало меньше — и вот здесь рассказываем вам о пяти интересных баттл-МС на данный момент. Это своеобразная команда мстителей, которые призваны сделать невозможное и спасти почти утопшего.
Что в Украине? Порошенко идет на выборы. Ну, не в первый раз, и, говорит, в президентской работе у него случались и успехи, и неудачи: «Слава Богу, есть чем гордиться и, что греха таить, есть за что извиняться…». Теперь, по его мнению, стране необходим мир с Россией: «…Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции играют пропаганда РФ и ее последователи в Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».
Что в Венесуэле? США вчера ударили санкциями по нефтяному сектору — чтобы «лишить режим Николаса Мадуро доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии». Кремль охарактеризовал это как «проявление недобросовестной конкуренции» и «ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». Верховный суд Венесуэлы тем временем заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну. Между тем, в ходе массовых протестов в стране уже погибли не менее 40 человек.
Новости спорта. Наша Вика Азаренко успешно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге и в 1/8 финала сразится со 2-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 10 WTA) начнет турнир в Санкт-Петербурге сразу со стадии 1/8 финала, где встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№ 52 WTA). Наша же Вера Лапко (№ 63 WTA) выбыла еще в квалификации.