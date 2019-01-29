ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армейские сборы, богатые белорусы, пожилые молодожены и бабушка с пакетами - все за вчера

30.01.2019 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Товарищи резервисты, по дороге на работу обязательно загляните в почтовый ящик — возможно, там повестка! В Беларуси начался призыв из запаса, очередные сборы в феврале — и «в сапоги» поедут немало человек!


  • Вы не хотите в армию, а хотите высокую зарплату? Тогда, чемодан, вокзал, Солигорский район! Да, всем нам не удалось дотянуть до пресловутой 1000 рублей средней зарплаты, а вот в отдельно взятом Солигорском районе перевыполнили план аж в 2 раза! Представляете, сейчас разрыв между самым богатым и самым бедным районами страны — почти 3,6 раза. И это рекорд последних лет! Но мы же все помним: декабрьские зарплаты часто бывают как карета в сказке про Золушку. Объяснить, почему? Кстати, калийщики Солигорска еще хотят изменений для трудящихся на пенсии (и в администрации президента даже обещали подумать над их предложением!).
  • Еще расскажем вам, как живет самый «тунеядский» город в стране и как его жители справляются с безработицей, где ищут подходящие вакансии и куда готовы отправиться за достойной зарплатой. «У нас довольно сложная экономическая ситуация, предприятие [в данном случае речь идет о «Беларусьрезинотехнике"] переживает не лучшие времена. Люди уходят, чтобы где-то заработать больше — предполагаю, что едут в Россию или в Прибалтику. Многих сокращают. Контракт закончился? Тебя благодарят, и все».
  • Стало известно, что российская фирма позвала правительство Беларуси в суд. Подробностей пока очень мало, и все они — здесь. Будем называть это дело «иском «ДаВинчи» — запомните и следите.
  • Помните бизнесмена Юрия Аверьянова, экстрадиции которого из Германии добивается Минск? Ему на родине расширили обвинение — теперь в нем не только неуплата налогов, но и коррупция. Кстати, не так уж у нас с ней все и плохо: белорусская коррупция далеко не самая коррупционная в мире — скорее, крепкий середнячок (что, конечно, не может не радовать — но и радовать не должно). А в Новогрудке вчера начали слушать очередное коррупционное дело: в отношении бывшего директора ОАО «Стеклозавод «Неман». Тот вину не признает, говорит, что «его подставили и оговаривают».
  • В Пинске налоговики нашли, а суд наказал еще одну злостную преступницу: 81-летнюю жительницу Пинска судили за то, что она нелегально продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. Цена вопроса пакета — 1 рубль. К какому решения пришел самый гуманный суд в мире — рассказываем здесь.
  • Смотрите, какая чудесная история! Вот у нас молодожены из Горок: мужу — 81, жене — 83. «Все удивляются, как так? Но тут ничего удивительного, — уверен Анатолий Анисимович. — Жить по одному плохо — вот мы и объединились». И сама история росписи такая прекрасная! А в Латвии, кстати, разрешили получать пенсии покойных супругов — и теперь в стране свадебный бум среди пенсионеров. То ли дело у нас — не за пенсию все, а по любви! Дай бог нашим молодоженам долгих лет!


  • В стране пока почти нет гриппа — и вообще низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Но это не помешает нам еще раз напомнить вам, что нужно себя беречь! Кстати, хотите больше знать о своем здоровье и о том, как его сохранить? Мы запускаем почтовую рассылку, где раз в неделю наш редактор будет выбирать для вас полезные советы врачей и важные новости медицины. Ни спама, ни рекламы — только здоровье. Готовы подписаться? Тогда оставьте ваш e-mail по ссылке. Это точно будет полезным — особенно с учетом того, что две из трех главных угроз человечеству связаны с в том числе и вашим питанием (как минимум перестаньте есть продукты с пальмовым маслом, пожалуйста!).
  • Обязательно прочтите, как «девчонки» в агрогородке «занимаются здоровьем». Чудесная история из Круглянского района! На своих встречах женщины не делают селфи в зеркале, но давно и регулярно делают планку. Они не носят фитнес-браслетов, но носят ковры из дома на замену гимнастическим коврикам. Музыка — из кнопочного радиотелефона, передышек — ноль за два часа. Но наступит весна — и зал снова опустеет: на смену агрогородскому фитнесу придет огородный. А пока, зимой, говорят, что еще делать-то?..
  • Очень тяжелая тема, но вам обязательно нужно прочесть этот текст. Помните трагедию последних дней в Молодечно: маму подозревают в убийстве родного сына, она заключена под стражу. Соседи и знакомые не замечали за женщиной ничего странного, после преступления она оказалась в больнице с признаками психического расстройства. Мы спросили российского психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, что должно настораживать в поведении человека, можно ли заболевание распознать неспециалисту и как себя вести родным, если у них закрались сомнения в адекватности человека (там же есть телефоны психологической помощи, сохраните).
  • Если вы задумываетесь о покупке нового (на самом деле нет) авто, то обязательно почитайте о новом способе обмана покупателей: белорус купил машину «из Германии без пробега по РБ», но все оказалось совсем не так. Да-да, покупка подержанного автомобиля — вечная лотерея, но хорошо бы в ней победить, да? Если машина вам не нужна, в от жилищный вопрос до сих пор не решен, то у нас можно посмотреть, какие участки под Минском и почем скоро продадут с аукциона.
  • Наша любимая рубрика «Никогда такого не было — и вот опять». Помните аспиранта, который в декабре жаловался нам на холод и тараканов в общежитии БГУ? Отчислили парня! «Предсказуемая и вполне ожидаемая расплата за столь громкий резонанс, который я поднял», — говорит он. В БГУ же уверяют: отчисление Сергея не связано с его комментариями в СМИ об общежитии.
  • Еще об общежитиях. Помните, что из-за II Европейских игр студентам пяти минских вузов пришлось переехать из Студенческой деревни у станции метро «Петровщина»? Администрации вузов обещали обеспечить всех местами в других общежитиях, но нам написали студенты МГЛУ, которые живут в общежитии № 2 на улице Слесарной, 35, в Минске. Они столкнулись с «уплотнением»: к ним в комнаты, где уже проживало по четыре человека, начали доставлять пятую кровать. Она предназначена для тех, кого переселяют из Студенческой деревни. Посмотрите, в каких условиях ребятам придется жить! «Нам отвечают: «Потерпите, это всего лишь на полгода»… На просьбу повесить хотя бы полки над кроватями, чтобы было куда положить часть вещей, мы получили отказ, потому что «недавно были поклеены новые обои и не нужно их портить». Считаете ли вы, что такие условия являются нормальными для проживания и учебы?»
  • Знакомьтесь, Андрей Кутило — человек и режиссер, которым мы гордимся. Его фильм «Стриптиз и война» в прошлом году исключили из национального конкурса «Лiстапада». Тогда комиссию во главе с Ириной Дригой обвинили в цензуре, а в знак протеста некоторые режиссеры сняли свои фильмы с участия в конкурсе. Месяц спустя фильм Кутило «Сумма» выиграет приз на главном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме, а «Стриптиз и войну» отберут для участия в другом — не менее престижном смотре. Ну крутой же (жаль, не на родине)! Конечно, поговорили с Андреем: о том, можно ли прожить, занимаясь только документальным кино, каково это — четыре года снимать один фильм, и многом другом!


  • Помните, недавно делали подборку самых популярных клипов музыкантов из Беларуси на YouTube? Среди профессионалов в топе по просмотрам был и один клип блогера. Мы посмотрели, какие еще клипы выпускали белорусские ютьюберы и сколько просмотров они им принесли. И вы посмотрите! А как там, кстати, наш баттл-рэп? Мертв? Ну да, так даже сам товарищ Ресторатор сказал. Достигнув своего пика популярности летом 2017 года, баттлы очень быстро превратились из контркультурного феномена в полноценный поп-продукт, вокруг которого крутятся огромные деньги. А где больше деньги и спонсоры, там все меньше и меньше места для экспериментов и безумств. Но падение интереса аудитории вовсе не значит, что хороших баттловиков стало меньше — и вот здесь рассказываем вам о пяти интересных баттл-МС на данный момент. Это своеобразная команда мстителей, которые призваны сделать невозможное и спасти почти утопшего.
  • Что в Украине? Порошенко идет на выборы. Ну, не в первый раз, и, говорит, в президентской работе у него случались и успехи, и неудачи: «Слава Богу, есть чем гордиться и, что греха таить, есть за что извиняться…». Теперь, по его мнению, стране необходим мир с Россией: «…Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой мучительной эмоции играют пропаганда РФ и ее последователи в Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего».
  • Что в Венесуэле? США вчера ударили санкциями по нефтяному сектору — чтобы «лишить режим Николаса Мадуро доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии». Кремль охарактеризовал это как «проявление недобросовестной конкуренции» и «ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». Верховный суд Венесуэлы тем временем заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну. Между тем, в ходе массовых протестов в стране уже погибли не менее 40 человек.
  • Новости спорта. Наша Вика Азаренко успешно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге и в 1/8 финала сразится со 2-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 10 WTA) начнет турнир в Санкт-Петербурге сразу со стадии 1/8 финала, где встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№ 52 WTA). Наша же Вера Лапко (№ 63 WTA) выбыла еще в квалификации.

Все новости вторника, 29 января

Кстати. С 31 января по 10 февраля в Минске пройдет гастрофестиваль, но не совсем обычный. 13 кафе и ресторанов города представят свое видение блюд из романов Владимира Короткевича, Джона Толкина или Брэма Стокера. Мероприятие станет своеобразным анонсом 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Давайте сходим, это должно быть интересно (вот тут у нас цены и фото — где-что-почем, как говорится), а пока — хорошей среды, друзья! И обязательно посмотрите вот этот список: вы точно прочли эти детские книги? Если нет, то их, имейте в виду, не стыдно почитать и в 20 лет (ой, да даже и в сорок!).

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Товарищи резервисты, по дороге на работу обязательно загляните в почтовый ящик - возможно, там повестка!
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый директор «БелГазеты»: Издание оказалось в состоянии двоевластия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика