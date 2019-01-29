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Российская компания Red Wings не будет летать из Витебска и Гомеля в Москву

30.01.2019 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В октябре 2018 года российская авиакомпания Red Wings получила допуск на Витебск самолеты пока не летают. Зато из местного аэропорта можно улететь в Египет">полеты в Витебск и Гомель. Однако в январе стало известно, что этих рейсов не будет.

Ожидалось, что полеты из двух областных белорусских городов в российскую столицу будут совершаться с частотой не более семи раз в неделю.

Росавиация опубликовала приказ от 24 января 2019 года, где отозвала у Red Wings допуск к международным перевозкам. Причина — авиакомпания сама отказалась от этих рейсов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Ожидалось, что полеты из двух областных белорусских городов в российскую столицу будут совершаться с частотой не более семи раз в неделю.
 
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