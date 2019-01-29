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В центре Бреста нашли захоронение жертв гетто

30.01.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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При рытье котлована на строительной площадке на углу Куйбышева и Машерова нашли человеческие останки, сообщает «Брестский вестник».


Фото: Брестская газета

«Действительно, во время выполнения строительных работ экскаваторщиком были обнаружены фрагменты человеческих останков. Порядок действий при возникновении подобных ситуаций определен законодательством: на место был вызван археолог из института истории при Академии наук, который имеет полномочия сопровождать работы в исторической части Бреста. Им было принято решение о необходимости дополнительного изучения данной территории. В установленном порядке обнаруженные первоначально человеческие останки были переданы в органы внутренних дел для проведения процессуальных действий. В дальнейшем были проинформированы органы местной власти и подготовлено обращение об оказании содействия специализированной поисковой бригадой», — сообщил Леонид Петручик, производитель работ подрядной организации, ведущей земляные работы.

«15−16 октября 1942 из Брестского гетто вывезли на Бронную гору 16 941 человека. Всего же евреев, попавших за колючую проволоку в гетто, было 28 тысяч. Можно предположить, что оккупанты отлавливали и расстреливали тех, кому удалось спрятаться на территории гетто, — говорит Алла Кондак, старший инспектор отдела культуры горисполкома. — Во второй части книги „Память“ есть воспоминания сестер Кац, которые в 1942 году прятались на чердаке здания, расположенного неподалеку. Они утверждали, что каждый день в течение одного месяца и пяти дней сюда сгоняли евреев. Людей раздевали догола и расстреливали, ежедневно по 70−80 человек. 20 ноября сестры Кац были вынуждены покинуть свое убежище. Полицаи ограбили их, но не выдали на расстрел, им удалось уцелеть. По воспоминаниям сестер, всего было не меньше шести траншей, где хоронили убитых».

Официально считается, что из Брестского гетто спаслось 19 человек. Некоторые из них оставили свои воспоминания, где подробно описывается, как им удавалось прятаться и как поступали с теми, кого удавалось обнаружить.

В 50−60-е годы с этой территории перезахоронили останки на Тришинское кладбище, а в 70-е хоронили на «Плоске». По архивным данным, найдено 363 человеческих скелета, похороненных в 60 гробах.

Сейчас на части территории, выделенной для дополнительного изучения, идет работа соответствующих служб, работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. После завершения работ останки будут надлежащим образом перезахоронены. Место захоронения будет согласованно с еврейской общиной города.

 
Теги: Брест
 
 
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Официально считается, что из Брестского гетто спаслось 19 человек.
 
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