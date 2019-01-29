С 1 февраля увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей





Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2169,00 рубля, при рождении второго и последующих детей – 3036,60 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности, – 216,90 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет :

на первого ребенка – 362,46 рубля,

на второго и последующих детей – 414,24 рубля,

на ребенка-инвалида – 466,02 рубля.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет (семьям, в которых воспитывается ребенок в возрасте до 3 лет) – 108,45 рубля. Пособие выплачивается на семью одно и не зависит от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье.

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 151,83 рубля;

на остальных детей старше 3 лет – 108,45 рубля.

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.





На детей, проживающих (в том числе обучающихся на дневной форме получения образования) за пределами Республики Беларусь, находящихся в домах ребенка, в учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания, государственные пособия не назначаются и не выплачиваются.

Об изменениях размера пособий сообщили в областном управлении Фонда социальной защиты населения .



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