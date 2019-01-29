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На границе у россиянки изъяли 36,5 тысячи долларов в эквиваленте и завели уголовное дело
30.01.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Россиянка пыталась незаконно провезти через Беларусь крупную сумму валюты — в общей сложности больше 36,5 тысячи долларов. Деньги изъяли и завели уголовное дело,
«На украинско-белорусской границе таможенниками пресечено незаконное перемещение валюты в крупном размере. Гражданка России следовала на въезд в Беларусь на пассажирском поезде сообщением „Киев — Санкт-Петербург“ через республиканский пункт таможенного оформления „Терюха“. При устном опросе она заявила об отсутствии каких-либо товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.
Однако при осмотре в рюкзаке женщины нашли вставку, придающую ему жесткость. В ней таможенники нашли в размере 34,5 тысячи долларов и 1,8 тысячи евро (чуть больше 36,5 твсяч долларов — прим. TUT.BY).
По правилам, деньги в размере свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте, при пересечении границы Евразийского экономического союза надо декларировать.
Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Беларуси (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов). Санкции по этой статье предусматривают штраф, ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
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По правилам, деньги в размере свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте, при пересечении границы Евразийского экономического союза надо декларировать. Россиянка этого...
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