В Бресте идет массовая замена лифтов

В прошлом году в Бресте заменили 106 лифтов, пишет «Вечерний Брест».

В 2019-м планируется заменить еще 119 лифтов, сообщил руководитель городского ЖКХ Игорь Сильченко. Плюс еще 19 «переходящих» — которые ОАО «Брестлифт» не успел из-за большого объема работ установить в 2018-м.

По существующим нормативам срок эксплуатации лифтов в многоэтажных домах — 25 лет. Дальше они ежегодно тестируются и, если все в порядке, могут работать и более длительный срок.