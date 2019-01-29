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В Бресте идет массовая замена лифтов
30.01.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
В прошлом году в Бресте заменили 106 лифтов,
В 2019-м планируется заменить еще 119 лифтов, сообщил руководитель городского ЖКХ Игорь Сильченко. Плюс еще 19 «переходящих» — которые ОАО «Брестлифт» не успел из-за большого объема работ установить в 2018-м.
По существующим нормативам срок эксплуатации лифтов в многоэтажных домах — 25 лет. Дальше они ежегодно тестируются и, если все в порядке, могут работать и более длительный срок.
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В прошлом году в домах Бреста заменили 106 лифтов. Сколько на очереди в этом?
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