Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями

Выборочное обследование домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения инвалидов проводилось Национальным статистическим комитетом Беларуси при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле-июле 2018 года.



Цель обследования — получение достоверной, сопоставимой на международном уровне статистической информации, характеризующей распространенность ограничений жизнедеятельности и здоровья среди различных социально-демографических групп населения, полноту участия инвалидов в гражданской, экономической, социальной и культурной жизни общества, а также уровень жизни домашних хозяйств, имеющих в своем составе инвалидов. О результатах сообщили в Главном статистическом управлении Гродненской области .



На Гродненщине инвалиды в основном проживают в благоустроенном жилье. У 84,1 процента домохозяйств, в составе которых есть инвалиды, квартиры или дома оборудованы центральным отоплением, у более 90 процентов – водопроводом и канализацией, у 81,6 процента – обеспечены горячим водоснабжением, у 95,7 процента – газифицированы. Об этом рассказала на пресс-конференции для журналистов начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Гродненской области Елена Богдевич.









Согласно опросу, почти все домохозяйства, в состав которых входят лица с инвалидностью, имеют доход в виде пенсии, 42 процента – от работы по найму, 27 процентов – от производства товаров для собственного потребления, 11 процентов – получают пособие, 8 процентов – алименты, помощь родственников, знакомых.



Большинство детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет охвачены образовательными программами. Если состояние здоровья не позволяет обучаться в учреждениях образования общего типа, они направляются в специальные учреждения образования.









Инвалиды в возрасте 18 лет и старше указали на доступность услуг государственной системы здравоохранения. Большинство таких людей удовлетворены отношениями с членами домашнего хозяйства. Ежедневно или почти каждый день общаются с друзьями и родственниками, не являющимися членами их семей, 68 процентов респондентов с инвалидностью, проживающих в семье, и 65 процентов респондентов одиноко проживающих.



На Гродненщине в опросе приняли участие 1496 домашних хозяйств, или 3598 человек, в том числе 1111 лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и старше.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями Выборочное обследование домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения инвалидов проводилось Национальным статистическим комитетом Беларуси при...