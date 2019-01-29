Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями

На Гродненщине инвалиды в основном проживают в благоустроенном жилье. У 84,1 процента домохозяйств, в составе которых есть инвалиды, квартиры или дома оборудованы центральным отоплением, у более 90 процентов – водопроводом и канализацией, у 81,6 процента – обеспечены горячим водоснабжением, у 95,7 процента – газифицированы. Об этом рассказала на пресс-конференции для журналистов начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Гродненской области Елена Богдевич.
Согласно опросу, почти все домохозяйства, в состав которых входят лица с инвалидностью, имеют доход в виде пенсии, 42 процента – от работы по найму, 27 процентов – от производства товаров для собственного потребления, 11 процентов – получают пособие, 8 процентов – алименты, помощь родственников, знакомых.
Большинство детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет охвачены образовательными программами. Если состояние здоровья не позволяет обучаться в учреждениях образования общего типа, они направляются в специальные учреждения образования.
Инвалиды в возрасте 18 лет и старше указали на доступность услуг государственной системы здравоохранения. Большинство таких людей удовлетворены отношениями с членами домашнего хозяйства. Ежедневно или почти каждый день общаются с друзьями и родственниками, не являющимися членами их семей, 68 процентов респондентов с инвалидностью, проживающих в семье, и 65 процентов респондентов одиноко проживающих.
На Гродненщине в опросе приняли участие 1496 домашних хозяйств, или 3598 человек, в том числе 1111 лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и старше.