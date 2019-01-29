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Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями

30.01.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Выборочное обследование домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения инвалидов проводилось Национальным статистическим комитетом Беларуси при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле-июле 2018 года. 

Цель обследования — получение достоверной, сопоставимой на международном уровне статистической информации, характеризующей распространенность ограничений жизнедеятельности и здоровья среди различных социально-демографических групп населения, полноту участия инвалидов в гражданской, экономической, социальной и культурной жизни общества, а также уровень жизни домашних хозяйств, имеющих в своем составе инвалидов. О результатах сообщили вГлавном статистическом управлении Гродненской области

На Гродненщине инвалиды в основном проживают в благоустроенном жилье. У 84,1 процента домохозяйств, в составе которых есть инвалиды, квартиры или дома оборудованы центральным отоплением, у более 90 процентов – водопроводом и канализацией, у 81,6 процента – обеспечены горячим водоснабжением, у 95,7 процента – газифицированы. Об этом рассказала на пресс-конференции для журналистов начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Гродненской области Елена Богдевич. 

Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями
 

Согласно опросу, почти все  домохозяйства, в состав которых входят лица с инвалидностью, имеют доход в виде пенсии, 42 процента –  от работы по найму, 27 процентов – от производства товаров для собственного потребления, 11 процентов – получают  пособие, 8 процентов – алименты, помощь родственников, знакомых. 

Большинство  детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет охвачены образовательными программами. Если состояние здоровья не позволяет обучаться в учреждениях образования общего типа, они направляются в специальные учреждения образования. 

Служба статистики Гродненщины изучила уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями
 

Инвалиды в возрасте 18 лет и старше указали на доступность услуг государственной системы здравоохранения. Большинство таких людей удовлетворены отношениями с членами домашнего хозяйства. Ежедневно или почти каждый день общаются с друзьями и родственниками, не являющимися членами их семей, 68 процентов  респондентов с инвалидностью, проживающих в семье, и 65 процентов респондентов одиноко проживающих. 

На Гродненщине в опросе приняли участие 1496 домашних хозяйств, или 3598 человек, в том числе 1111 лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и старше. 

 

 
 
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Выборочное обследование домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения инвалидов проводилось Национальным статистическим комитетом Беларуси при...
 
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