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БПЦ получит от президента $420 тысяч

30.01.2019 09:32 — Новости Общества | БДГ  
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Указанная сумма будет выделена на зарплаты и стипендии по распоряжению Александра Лукашенко.

В документе указано, что 905 тысяч белорусских рублей (в эквиваленте $420 тысяч) будет выделено в нынешнем году из резервного фонда президента.

«Деньги будут направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений», – отметили в пресс-службе главы государства.

Средства будут распределены следующим образом:

  • 180 тысяч рублей – Минской духовной академии
  • 337 тысяч – Минской духовной семинарии
  • Около 217 тысяч – Витебской духовной семинарии
  • 170,8 тысяч – Минскому духовному училищу Минской епархии.

Подчеркивается, что вышеуказанные объемы распределены в соответствии с требованиями законодательства в отношении бюджетных организаций, с учетом количества учащихся и штатного расписания образовательных учреждений.

 
 
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Указанная сумма будет выделена на зарплаты и стипендии по распоряжению Александра Лукашенко. В документе указано, что 905 тысяч белорусских рублей (в эквиваленте $420...
 
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