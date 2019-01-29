БПЦ получит от президента $420 тысяч

Указанная сумма будет выделена на зарплаты и стипендии по распоряжению Александра Лукашенко.

В документе указано, что 905 тысяч белорусских рублей (в эквиваленте $420 тысяч) будет выделено в нынешнем году из резервного фонда президента.

«Деньги будут направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений», – отметили в пресс-службе главы государства.

Средства будут распределены следующим образом:

180 тысяч рублей – Минской духовной академии

337 тысяч – Минской духовной семинарии

Около 217 тысяч – Витебской духовной семинарии

170,8 тысяч – Минскому духовному училищу Минской епархии.

Подчеркивается, что вышеуказанные объемы распределены в соответствии с требованиями законодательства в отношении бюджетных организаций, с учетом количества учащихся и штатного расписания образовательных учреждений.