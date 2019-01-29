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БПЦ получит от президента $420 тысяч
30.01.2019 09:32 — Новости Общества | БДГ
Указанная сумма будет выделена на зарплаты и стипендии по распоряжению Александра Лукашенко.
В документе указано, что 905 тысяч белорусских рублей (в эквиваленте $420 тысяч) будет выделено в нынешнем году из резервного фонда президента.
«Деньги будут направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений», –
Средства будут распределены следующим образом:
Подчеркивается, что вышеуказанные объемы распределены в соответствии с требованиями законодательства в отношении бюджетных организаций, с учетом количества учащихся и штатного расписания образовательных учреждений.
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Указанная сумма будет выделена на зарплаты и стипендии по распоряжению Александра Лукашенко. В документе указано, что 905 тысяч белорусских рублей (в эквиваленте $420...
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