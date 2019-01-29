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В цветниках Минска будут высаживать декоративную капусту

30.01.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске в новом сезоне будут высаживать цветы, более устойчивые к городской среде. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Для озеленения столицы в 2019 году в основном будут использовать традиционные виды цветов, но сорта применят более устойчивые к городской среде, рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

— Предстоит тендер на закупку цветочной рассады. Планируем приобрести сорта, которые, как заявляют производители, более устойчивы к городской среде: не столь подвержены засухе, воздействию газов, пыли.

В цветочном оформлении Минска будут использовать декоративную капусту, которую в последние годы не высаживали, а также ромашкоподобные цветы.

 
Теги: Минск
 
 
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«Зеленстрой» будет покупать более устойчивые к городской среде растения. Они должны быть не столь подвержены засухе, воздействию газов и пыли
 
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