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В цветниках Минска будут высаживать декоративную капусту
30.01.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
В Минске в новом сезоне будут высаживать цветы, более устойчивые к городской среде. Об этом
Для озеленения столицы в 2019 году в основном будут использовать традиционные виды цветов, но сорта применят более устойчивые к городской среде, рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
— Предстоит тендер на закупку цветочной рассады. Планируем приобрести сорта, которые, как заявляют производители, более устойчивы к городской среде: не столь подвержены засухе, воздействию газов, пыли.
В цветочном оформлении Минска будут использовать декоративную капусту, которую в последние годы не высаживали, а также ромашкоподобные цветы.
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«Зеленстрой» будет покупать более устойчивые к городской среде растения. Они должны быть не столь подвержены засухе, воздействию газов и пыли
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