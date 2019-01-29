В Беларуси разрабатывают меры по сокращению срока регистрации лекарств

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают меры по сокращению срока регистрации лекарственных препаратов, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед итоговой коллегией Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны много поработать, чтобы значительно уменьшить количество незарегистрированных лекарственных препаратов, которые вводятся в страну. В этой части сейчас готовится указ о разработке мер по более ускоренной регистрации лекарственных препаратов. Здесь мы должны быть более мобильными и открытыми", - сказал Валерий Малашко.

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