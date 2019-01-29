В Глуске установлены зоны, свободные от курения

Зоны, свободные от курения, установлены в Глуске. Таким образом продолжается реализация начатого в 2017 году проекта «Глуск — здоровый городской поселок». Свободными от табачного дыма, согласно распоряжению председателя Глусского райисполкома от 27 декабря 2018 года, решено сделать территории парковой зоны вдоль улицы Кирова и бульвара Граховского и вдоль улицы Луначарского, то есть центральный парк и парк напротив средней школы № 2. Это места, где особенно часто гуляют мамы с маленькими детьми, просто отдыхающие, и объявление их свободными от табачного дыма гарантирует обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также должно смотивировать потребляющих табак людей отказаться от этой пагубной привычки.

Наш райцентр не единственный в области, где появились зоны, свободные от табачного дыма. На декабрь прошлого года в Могилёвской области действовало 160 таких зон. Все они обозначены специальными знаками, соответствующие таблички должны появиться и на территории глусских парков.

Согласно данным республиканского социологического исследования, в Могилёвской области курит 28,8 % населения (в целом по стране — 29,6 %), такую информацию мы нашли на сайте 1prof.by. С 2012 по 2017 год число курильщиков в регионе снизилось более чем на 7 %, а наименьшее количество зависимых от никотина отмечено в Бобруйске (23,5 %) и Горках (19,5 %).