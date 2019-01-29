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К 75-летию снятия блокады Ленинграда
30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Она длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.
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Блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Она длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней смерти,...
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