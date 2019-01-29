Поздравляем с юбилеем

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30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Участница Великой Отечественной войны, партизанка, разведчица, ветеран труда Надежда Ефремовна Пирогова, которая проживает в поселке Рясно, пересекла 95-летний жизненный рубеж.
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Участница Великой Отечественной войны, партизанка, разведчица, ветеран труда Надежда Ефремовна Пирогова, которая проживает в поселке Рясно, пересекла 95-летний...
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