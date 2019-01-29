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Сохраняя и приумножая традиции
30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
24 января в рамках единого дня информирования «Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая добрые традиции» под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в Пудовнянской средней школе состоялась встреча с Татьяной Бричиковой, главным редактором районной газеты «Савецкая вёска», председателем районной организации «Белая Русь», депутатом районного Совета депутатов.
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24 января в рамках единого дня информирования «Беларусь сегодня: сохраняя и приумножая добрые традиции» под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в...
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