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Комиссия по координации работы по содействию занятости населения информирует

30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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31 января завершается этап формирования списков граждан, которые будут оплачивать услуги по горячему водоснабжению по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги.
 
 
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31 января завершается этап формирования списков граждан, которые будут оплачивать услуги по горячему водоснабжению по ценам (тарифам), обеспечивающим полное...
 
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