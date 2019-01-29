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Комиссия по координации работы по содействию занятости населения информирует
30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
31 января завершается этап формирования списков граждан, которые будут оплачивать услуги по горячему водоснабжению по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги.
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31 января завершается этап формирования списков граждан, которые будут оплачивать услуги по горячему водоснабжению по ценам (тарифам), обеспечивающим полное...
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