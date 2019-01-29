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«Белорусская лыжня-2019»
30.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» пройдет 2 февраля в Печерском лесопарке. Планируется, что традиционное состязание соберет любителей лыжного спорта со всех районов Приднепровского края, Могилева и Бобруйска, сообщили корреспонденту в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.
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Областной зимний спортивный праздник «Белорусская лыжня-2019» пройдет 2 февраля в Печерском лесопарке. Планируется, что традиционное состязание соберет...
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