Прокурор запросил минимальные сроки для замминистра здравоохранения и главврача 12-й поликлиники

Сегодня Минский городской суд, которые рассматривает дело замминистра здравоохранения и главврача 12-й поликлиники, перешел к прениям сторон. Выступая в процессе, гособвинитель Юрий Шерснев, попросил признать Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка виновными в получении взяток.



Игорь Лосицкий

Почти месяц длится рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка, вот-вот фигурантам будет оглашен приговор.

Процесс начался с того, что адвокат Кравченка попросил приобщить к материалам уголовного дела квитанцию об уплате дополнительных средств на сумму в 854 рублей. А также письмо в защиту обвиняемого от коллектива 12-й поликлиники. На двух листах бывшие подчиненные Кравченка рассказали, какой врач «тактичный и отзывчивый» человек, и попросили суд учитывать его личность при вынесении приговора.

Свою речь прокурор Юрий Шерснев начал с того, что совершение коррупционного преступления «наносит непоправимый ущерб государству, эта та ржавчина, которая его разъедает».

— В судебном заседании достоверно не установлено, что при закупке компьютерного томографа Кравченок использовал служебные полномочия. Ущерб поликлинике не был нанесен, — заявил прокурор.

Он попросил квалифицировать действия главврача 12-й поликлиники только по ч.2, ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и отказаться от ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Прокурор попросил и Владимира Кравченка, и Игоря Лосицкого признать виновными и приговорить Кравченка к 5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. А Лосицкого — к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Прокурор считает, что наказание должно назначаться, исходя из «принципа индивидуализации», учитывать явки с повинной фигурантов, сотрудничество со следствием, возмещение дохода, добытого преступным путем.



Владимир Кравченок

Адвокат Владимира Кравченка попросила не лишать его свободы, отмечая, что главврач создал лучшую поликлинику в стране, оборудовав ее оборудованием премиум класса. В своем руководстве он был «последовательным и честным».

Защитник Игоря Лосицкого отметила: деньги, полученные в качестве взяток, в полном объеме были перечислены на счет КГБ. Замминистра принял решение не оспаривать ни один эпизод и попросил адвоката не использовать свое право: не согласиться с позицией подзащитного.

Напомним, оба фигуранта признали себя виновными. Если Игорь Лосицкий за решеткой, то Владимир Кравченка находится под домашним арестом , однако ему разрешили устроиться на работу обычным стоматологом. На суде несколько раз звучало: главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники подписал досудебное соглашение, погасил ущерб и способствовал раскрытию преступления.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год Кравченок в качестве взяток получил 10 700 долларов, 15 тысяч евро и 1500 белорусских рублей. Деньги он брал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Оказалось, взятки главврач потратил на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете.

— Я совершил много чего, на что не имел никакого морального права. Ущерб возместил в полном объеме, — говорил обвиняемый.

На протяжении пяти лет Игорь Лосицкий занимал высокую должность, он был заместителем министра здравоохранения. Ему вменяют получение взяток на сумму в 10 тысяч евро и 13,5 тысяч долларов. Лосицкий курировал вопросы закупки медтехники, ее регистрацию. Был председателем комиссий, которые принимали решение: регистрировать медтехнику или нет, стоит ли допускать к участию в тендере возможных поставщиков с незарегистрированной продукцией.

— На что были потрачены деньги? — уточнял прокурор.

— На мое лечение , на это ушло порядка 14 тысяч долларов, — рассказывал во время допроса в суде Лосицкий.

Замминистра рассказал, что сперва ему поставили неправильный диагноз, затем предстояла операция по замене сустава, дорогостоящее лечение казахскими препаратами. Один курс стоил полторы тысячи долларов. Часть взяток, по словам обвиняемого, была еще потрачена на оплату учебы сына, который получает образование платно в медицинском университете.