Меню II Европейских игр будет соответствовать всем международным стандартам - эксперт

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30 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Меню II Европейских игр будет соответствовать всем международным стандартам. Об этом заявила в беседе с корреспондентом БЕЛТА проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета продовольствия, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство" Ольга Мацикова.

Студенты вуза в рамках дипломного проектирования участвовали в разработке технологической документации для организации питания участников II Европейских Игр. Результаты их работы будут использованы КУП "Бизнес-центром "Столица" для организации питания атлетов и представителей клиентских групп II Европейских игр. Две студентки именно туда распределены как молодые специалисты по итогам этой работы. "Безусловно, организации питания спортсменов уделяется большое внимание, так как достижение спортивных результатов значительно усложняется, а иногда становится вообще невозможным без правильного питания, - отметила Ольга Мацикова. - При разработке меню мы учитывали основные требования и рекомендации Национальных олимпийских комитетов, современные тенденции, в том числе научные, по организации питания спортсменов и сложившиеся гастрономические приоритеты".

При работе над дипломными проектами студенты обобщили научные основы и рекомендации по правильному питанию, значение основных нутриентов и их оптимальное соотношение в питании спортсменов, а также риски, возникающие при неправильном и несбалансированном питании, проанализировали физиологические аспекты составления меню для организации питания спортсменов. "Меню для питания спортсменов будет насыщенным и разнообразным. В нем будут представлены, в том числе и блюда национальной белорусской кухни. Гости должны познакомиться с кухней и культурой гостеприимной Беларуси, очень надеемся, что они оценят их по достоинству", - выразила уверенность Ольга Мацикова.

Ежедневно на II Европейских играх будут питаться около 6,5 - 7 тыс. атлетов и сотрудников. Для работы в столовой для спортсменов, официальных представителей национальных олимпийских комитетов Европы привлекут лучших специалистов сферы общественного питания изо всех регионов Беларуси. Первый этап обучения по технологии приготовления кулинарной продукции и обеспечению ее качества Ольга Мацикова проведет уже 1 февраля в Гродно, а затем в других областных центрах и столице Беларуси.

Главной площадкой, на которой будет организовано питание спортсменов, станет возводимая в студенческой деревне столицы по ул.Чурлениса столовая для спортсменов, официальных представителей национальных олимпийских комитетов Европы. Здесь будут также работать студенты и выпускники университета продовольствия.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).-0-