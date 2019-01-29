Социальная защита — это призвание!(+ФОТО)

Именно с этих слов началось торжественное мероприятие по случаю празднования 100-летия службы социальной защиты. А первыми на сцену вышли все сотрудники, представляющие её, в новой яркой униформе и исполнили творческий номер, отличавшийся особой торжественностью.

Затем ведущие напомнили всем присутствующим об исторических вехах в развитии деятельности на благо людей, лишённых полноценной жизни — с ограниченными возможностями, престарелых, одиноких, детей, лишённых опеки и заботы.





5 января 1919 года постановлением Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии был организован Комиссариат социального обеспечения, в ведении которого было решение различных социальных вопросов — охраны материнства и детства, пенсий, пособий и др. Чуть позже был образован и Комиссариат труда. Он занимался вопросами биржи труда, охраны труда, взаимоотношениями работодателей и наемных работников. А в конце 20-х гг госбюджетом стали выплачиваться пенсии в случае утраты человеком трудоспособности по причине болезни, увечья или старости.





Сценарий мероприятия был построен в форме книжного повествования о профессии «добрых людей», людей с особыми человеческими качествами, для которых доброта, милосердие и любовь — смысл жизни.

В зале присутствовали не только сегодняшние работники службы, но и ветераны, отдавшие много лет трудовой деятельности на поприще социальной защиты. Были приглашены и почетные гости, в числе которых В. Н. Астапенко, начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома. Вера Николаевна поздравила всех сотрудников со знаменательной датой, поблагодарила коллег социальной службы нашего района за весомый вклад в общие достижения области, выразила признательность ветеранам труда, райисполкому, пожелала работникам социальной сферы долгих лет плодотворной деятельности, здоровья и успехов.

Также В. Н. Астапенко вручила Почётную грамоту комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома М. Н. Закревской, заведующей отделением дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Чашникского района», Благодарности председателя комитета Витебского облисполкома главному бухгалтеру группы бухгалтерского учета и отчетности управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Л. А. Радашкевич, социальным работникам отделения социальной помощи на дому Чашникского ТЦСОН Е. Н. Бондарь, А. И. Шашкиной.





Теплые слова поздравления и благодарности коллегам адресовала и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома С. В. Данилевич. Светлана Викторовна поблагодарила всех работников социальной сферы за труд, пожелала благополучия в семьях, успехов, неиссякаемого оптимизма. Также С. В. Данилевич отметила те учреждения и организации, их руководителей, персонал, которые осуществляют эффективное взаимодействие в решении многих вопросов, поблагодарила социальных партнеров, райисполком за поддержку и помощь.

Приветственные слова и поздравления в адрес виновников торжества, пожелания здоровья, благополучия и всего наилучшего звучали со сцены от заместителя председателя райисполкома З. И. Федорцовой, председателя районного совета ветеранов Т. Ф. Романенко, председателя Чашникского районного объединения профсоюзов, В. В. Коваленко, специалиста районного филиала Витебского областного союза нанимателей А. И. Сивошенко.





Зинаида Ивановна вручила Почетную грамоту райисполкома главному специалисту отдела занятости населения Л. В. Корбан, Благодарность председателя Чашникского райисполкома начальнику отдела назначения пенсий и социальной поддержки населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Т. В. Майоровой, Почётные грамоты райсовета депутатов — заместителю начальника-начальнику отдела занятости населения управления Л. М. Головешко, специалисту по социальной работе отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования ТЦСОН С. А. Бородавко.

Трогательным было поздравление ветеранов труда. Им под несмолкаемые аплодисменты вручили цветы.

Особой зрелищностью отличались творческие выступления сотрудников управления, ТЦСОН, их близких, посетителей отделений дневного пребывания для инвалидов и людей преклонного возраста.





Театрализации, вокальные и хореографические номера покорили всех присутствующих. Л. М. Головешко порадовала коллег и гостей вокалом, Иван Козловский преподнес зрителям сюрприз в виде театрализованной мини-постановки.







Поздравляли всех и вокальная группа «Созвучие» филиала ТЦСОН г. Новолукомля (руководитель А. Н. Худяков), и хореографический коллектив «РИТМ», и солисты образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» РЦДиМ и др.

А басня «Медведица» в артистичном исполнении неоднократной участницы творческих конкурсов Ольги Петрашко вызвала бурю оваций в зале.

Интересным для зрительской аудитории было и виртуальное путешествие по отделам управления по труду, занятости и социальной защите населения, отделениям ТЦСОН. Помогли его осуществить тематические видеоролики.





В завершение мероприятия организаторы выразили благодарность за его проведение Чашникскому районному Центру детей и молодёжи, городскому Дому культуры, районному радио.

А праздник в честь 100-летнего юбилея образования службы социальной защиты действительно удался на славу.

Закончилась книга, но эти слова на странице

Пусть будут открыты, в них память хранится.

Пусть в сердце навеки, твоём и моём,

Та память жива будет вечным огнём!

Наталия ШИРКО.