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Чашникский РОВД — лучший

30.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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По результатам работы прошлого года определены лучшие городские и районные отделы внутренних дел. Им вручены бронзовые статуэтки «Святого Георгия», являющегося покровителем воинства. Награда эта учреждена УВД Витебского облисполкома в канун 100-летнего юбилея белорусской милиции.


Начальник Чашникского РОВД Александр Усовик (справа) с наградой и начальник УВД облисполкома Иван Кубраков.

Одна из статуэток приехала в Чашникский РОВД. К награде и подарок хороший — новый служебный автомобиль, который ох как нужен в ежедневной оперативной работе.
Начальник Чашникского РОВД Александр Усовик, получивший бронзовую статуэтку и ключи от нового авто, подчеркнул, что наш отдел по итогам деятельности стал лучшим среди районных отделов, что очень приятно получить такую награду, она — заслуга всего коллектива. Работа сотрудников нашего РОВД получила высокую оценку. Коллектив и в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы оправдывать оказанное доверие и не снижать заданный уровень.
— За последние два года не допущено убийств с покушениями, вымогательств и разбоев. Раскрываемость по горячим следам составила 71,4 %, констатирует А. В. Усовик. Дала положительный результат профилактическая работа, которая ведётся всеми службами. Она продолжится и в текущем году. Особое внимание будет уделено состоящим на различных учётах и ведущим асоциальный образ жизни.
Поздравляю коллектив и желаю каждому сотруднику здоровья, успехов в службе.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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По результатам работы прошлого года определены лучшие городские и районные отделы внутренних дел. Им вручены бронзовые статуэтки «Святого Георгия», являющегося
 
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