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Областная прокуратура о результатах проверки

30.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Всего в 2018 году на территории области произошло 1 589 (1 298) пожаров (+ 22,4%), в результате которых погибло 154 (137) человека      (+ 12,4%), в том числе 2 (2) детей.

Наибольшее число пожаров с гибелью людей зарегистрировано на территории Борисовского, Минского, Пуховичского, Слуцкого, Молодечненского, Логойского районов.

Основными причинами пожаров в жилищах граждан являются неосторожное обращение с огнем при курении (33%), нарушение правил эксплуатации и монтажа печей и теплогенерирующих устройств (27%), нарушение правил эксплуатации и монтажа электросетей и электрооборудования (19%).

Обращает на себя внимание тот факт, что 71% погибших в пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения.

Повышенному риску гибели в пожарах подвержены социально-уязвимые категории граждан. Во всех районах области планово проводятся (как правило, дважды в месяц) адресные проверки противопожарного состояния домовладений (квартир) социально уязвимых категорий граждан с последующим принятием мер по устранению выявленных недостатков и устранению возможных причин возникновения пожаров.

Несмотря на принимаемые меры, работа смотровых комиссий     пос-сельисполкомов по предупреждению пожаров в жилом секторе и гибели в них людей по-прежнему не носит системный характер, является малоэффективной.

Не в полной мере задействуются в проведении профилактических мероприятий председатели садовых товариществ. С их стороны не организован должный контроль за образом жизни лиц, проживающих на территории товариществ, в том числе за противопожарным состоянием домовладений.

Выявлены недостатки во взаимодействии и обмене информацией между субъектами профилактической деятельности, задействованных в реализации мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе.

Так, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Борисовского района по факту пожара в жилом доме в д. Новоселки Лошницкого сельисполкома с гибелью престарелой хозяйки дома, 1928 года рождения, и ее сына, 1953 года рождения, установлено, что ранее данное домовладение неоднократно посещалось смотровой комиссией. При этом в доме требовался ремонт печи (либо ее замена), а также ремонт электрических сетей и установка автономного пожарного извещателя.

Однако действенных мер смотровой комиссией не принято. Информация в Борисовский ГРОЧС о выявленных нарушениях не направлялась, как и не направлялась информация в социальные службы о необходимости оказания поддержки в приобретении автономного пожарного извещателя.

Всего в течение 2018 года в связи с выявленными нарушениями законодательства о профилактике пожаров в жилом секторе и другими недостатками в организации данной работы органами прокуратуры области в местные исполнительные и распорядительные органы, а также в подразделения МЧС внесено 31 представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено  33 лица, к административной – 4.

Кроме того, прокуратурой области направлено соответствующее информационное письмо в Миноблисполком для рассмотрения и принятия мер реагирования.

Старший помощник прокурора

Минской области                                                       

Владимир Непокупный

 

 
 
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Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения местными исполнительными и распорядительными органами, территориальными подразделениями УМЧС,...
 
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