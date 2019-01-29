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В Минске ограбили таксиста, который хотел продать пассажирам свой телефон

30.01.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске ограбили водителя такси. Об этом по номеру «102» сообщил сам потерпевший, пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.

Потерпевший собирался продать мобильный телефон, о чем сообщил молодым людям, которых подвозил накануне. Вскоре один из пассажиров ему позвонил, чтобы договориться о просмотре гаджета.

Встретиться решили на автостоянке на улице Волгоградская. Потенциальный покупатель пришел с другом. Молодые люди долго держали телефон в руках, изучали его функциональные возможности, а потом скрылись вместе с ним. Таксист планировать продать телефон за тысячу рублей.

Милиция установила злоумышленников. Оба безработные, каждому из них 21 год. Молодые люди и раньше привлекались к уголовной ответственности.

По этому факту Первомайское РОСК расследует уголовное дело по ч.2 ст. 206 («Грабеж») УК РБ. Людям, ограбившим таксиста, грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ограбили водителя такси. Об этом по номеру «102» сообщил сам потерпевший, пишет сайт ГУВД Мингорисполкома.
 
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