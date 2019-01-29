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1 место в общекомандном зачёте заняла команда Сыроваткинской школы на областной спартакиаде «Защитник Отечества»

30.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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28 января 2019 года в Лиде проходила спартакиада Гродненской области по зимнему многоборью «Защитник Отечества». Сморгонский район на этих соревнованиях представляли учащиеся государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Сыроваткинский ясли-сад-средняя школа» Артем Ёч, Данила Пухович, Леонид Волошин и Анатолий Гриб под руководством Ивана Эдвардовича Грицкевича, учителя физической культуры и здоровья. Соревнования проходили по следующим  видам соревновательных упражнений: лыжные гонки 5000 м, стрельба из пневматической винтовки из положения стоя и подтягивание на высокой  перекладине.

1 место в общекомандном зачёте заняла команда Сыроваткинской школы на областной спартакиаде «Защитник Отечества»

Команда нашего учреждения образования с отрывом в 70 очков заняла I место в общекомандном зачёте: I место среди участников младшей возрастной группы и I место среди участников старшей возрастной группы.

В младшей возрастной группе (15-16 лет) Анатолий Гриб занял второе место и награжден Дипломом II степени, Леонид Волошин в этой же группе занял третье место и награжден Дипломом III степени. В старшей возрастной группе (17-18 лет) принимали участие Данила Пухович и Артем Ёч. Данила Пухович занял второе место (Диплом II степени), а Артем Ёч – первое место (Диплом I степени и денежный приз).

Команда награждена грамотами и дипломами управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и денежными призами.

Поздравляем наших победителей!

Гордимся нашими спортсменами и желаем им новых достижений в республиканской спартакиаде, которая запланирована на конец февраля в Новополоцке.

Людмила РОМАНОВСКАЯ, учитель русского языка и литературы.

Фото автора.

 
 
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28 января 2019 года в Лиде проходила спартакиада Гродненской области по зимнему многоборью «Защитник Отечества». Сморгонский район на этих соревнованиях...
 
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