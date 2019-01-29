﻿ В УТЦСОН «Тёплый дом» прошло заседание межведомственного совета по координации деятельности по оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье. 21.by
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В УТЦСОН «Тёплый дом» прошло заседание межведомственного совета по координации деятельности по оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье

30.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Во время встречи были подведены итоги 2018 года и намечены планы на этот год.

О том, что удалось воплотить в жизнь на протяжении прошлого года, рассказала заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Юлия Шпаковская. Она подчеркнула, что в прошлом году УТЦСОН «Тёплый дом» совместно со Сморгонской районной организацией ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» работали над проектом «Нарушить молчание». Главной целью данного проекта было содействие гендерному равенству, а также оказание профессиональной помощи женщинам, ставшими жертвами семейного насилия. Всего за помощью обратилось более 200 человек. Это еще раз подтвердило актуальность проблемы и необходимость работы в этом направлении.

В рамках республиканской акции «Дом без насилия» были проведены информационные встречи, тренинги для девушек и юношей, мастер-классы, уроки самозащиты для девушек.

24 мероприятия прошли в рамках международной акции «16 дней активных действий по противодействию насилию в отношении женщин». Активными участниками здесь выступили учреждения образования, учреждения здравоохранения, отдел идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, РОВД.

В УТЦСОН «Тёплый дом» прошло заседание межведомственного совета по координации деятельности по оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье

После того, как итоги 2018 года были подведены, участники круглого стола перешли к обсуждению планов работы на этот год. Актуальную информацию подготовила Рената Винярская, ведущий специалист отдела охраны правопорядка и профилактики Сморгонского РОВД. Она рассказала о том, что в отношении граждан, совершивших насилие в семье, может быть установлено защитное предписание, согласно которому накладываются ограничения на совершение определённых действий, в том числе запрет на проживание с жертвой в одном помещении.

Обсуждая тему домашнего насилия, участники мероприятия пришли к выводу, что одна из главных проблем – страх жертвы признать и рассказать о том, что происходит в семье. 

«Мы должны убедить женщин, что они не должны ничего бояться», - отметила начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Анна Джумкова. Каждая женщина, подвергающаяся домашнему насилию, должна понимать, что в своей проблеме она не одинока, и что ей есть к кому обратиться и кого позвать на помощь.

В УТЦСОН «Тёплый дом» прошло заседание межведомственного совета по координации деятельности по оказанию помощи пострадавшим от насилия в семье

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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