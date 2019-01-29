Гомельчане жалуются на назойливые предложения подросткам в соцсетях заработать на «закладках»

В Гомеле ( и не только ) интернет-пользователей заваливают назойливыми предложениями «быстро и много заработать». Как? Делать на территории города «закладки» психотропов.

— Вот какое предложение поступило прямо в личку ВКонтакте. Рассылка направлена преимущественно на подростков 16−18-ти лет. Родители, обратите внимание, — предупреждает редактор сообщества Вконтакте «Это Гомель, детка» Артем Лобан.

Под его постом — десятки комментариев. Оказывается, подобные предложения приходят многим пользователям. Кто-то говорит, что такое же сообщение получили полчаса назад, кому-то похожее предложение приходило раньше. Люди делятся скриншотами.





Пользователи обсуждают, как можно противостоять подобным предложениям. Некоторые призывают написать заявление в милицию. Другие — не питать иллюзий, ведь найти «работодателя» практически невозможно, поскольку сообщения в соцсетях рассылает не человек, а бот, а потому инструкция как себя обезопасить проста — не откликаться на предложения.

В милиции подтверждают, что добраться до самого интернет-магазина сложно — их создатели за пределами страны. Но в интернете все равно всегда остаются следы.

Поэтому рано или поздно закладчика в зависимости от доказательной базы ждет от 8 до 20 лет тюрьмы без права амнистии, напомнили оперативники.

По представлению милиции в прошлом году в Беларуси заблокировали 17 интернет-площадок по продаже наркотиков.