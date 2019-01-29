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Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси 31 января
30.01.2019 11:20 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах страны 31 января ожидается налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - снег, мокрый снег, по юго-восточной половине с дождем. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2, ночью по северо-западу до 5 градусов ниже нуля.-0-
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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах страны 31 января ожидается налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Об этом БЕЛТА...
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