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В Бобруйске за коррупцию осудили бывшего главного инженера местного жилкомхоза

30.01.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске вынесли приговор бывшему главному инженеру «Бобруйскжилкомхоза» за закупки материалов по завышенной цене за счет бюджета, сообщает КГК.

Руководитель — главный инженер временно исполнял обязанности директора предприятия — в 2015 году за счет средств местного бюджета закупил по завышенной стоимости материалы и комплектующие у могилевской частной фирмы (посредника) на общую сумму 111 тыс. рублей, преследуя личные интересы. Установлено, что он намеренно не использовал возможность приобрести эти комплектующие и материалы значительно дешевле — за 66 тыс. рублей — у производителя.

По мнению следствия и суда, необоснованное израсходование 45 тыс. рублей бюджетных средств повлекло причинение ущерба государственным интересам в особо крупном размере.

Бывшему главному инженеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии усиленного режима без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.

 
 
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По мнению следствия и суда, необоснованное израсходование 45 тыс. рублей бюджетных средств повлекло причинение ущерба государственным интересам в особо крупном...
 
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