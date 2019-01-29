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#Хештег и название. На витебских школах появляются необычные надписи
30.01.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске на фасадах некоторых школ и гимназий появились большие светящиеся надписи с хештегами и названиями учебных учреждений.
— Светящиеся названия средних учебных заведений — «фишка» Октябрьского района Витебска. Пока надписи установили на фасадах зданий, которые выходят на центральные улицы города. К примеру, это гимназия № 3, средние школы №№ 3, 5, 11, 22, 28. В ближайшее время такие надписи появятся на всех средних учебных заведениях в районе. Расходы по монтажу и изготовлению больших букв оплачиваются из внебюджетных средств — платных образовательных услуг, — пояснили в отделе образования администрации Октябрьского района Витебска.
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Светящиеся названия средних учебных заведений - «фишка» Октябрьского района Витебска. Пока надписи установили на фасадах зданий, которые выходят на центральные...
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