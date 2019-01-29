Хештег и название. На витебских школах появляются необычные надписи

В Витебске на фасадах некоторых школ и гимназий появились большие светящиеся надписи с хештегами и названиями учебных учреждений.



Гимназия № 3 имени Пушкина на улице «Правды». Фото: Светлана Васильева

— Светящиеся названия средних учебных заведений — «фишка» Октябрьского района Витебска. Пока надписи установили на фасадах зданий, которые выходят на центральные улицы города. К примеру, это гимназия № 3, средние школы №№ 3, 5, 11, 22, 28. В ближайшее время такие надписи появятся на всех средних учебных заведениях в районе. Расходы по монтажу и изготовлению больших букв оплачиваются из внебюджетных средств — платных образовательных услуг, — пояснили в отделе образования администрации Октябрьского района Витебска.



Школа № 11 на Московском проспекте. Фото: Светлана Васильева



Школа № 3 на проспекте Людникова. Фото: Светлана Васильева